Vacuna Sputnik V para la hija de un intendente catamarqueño

De seguro que hay muchos casos de personas que han sido vacunados con la Sputnik V pero trasciende extraoficialmente porque el Gobierno se niega a dar a conocer la lista. En algunos casos son los mismos vacunados lo que expresan abiertamente en sus redes sociales o estado de WhatsApp. Vecino de Londres (Belén) se comunicaron con El Aconquija indignados porque habrían vacunado a la hija del intendente Gilberto Santillán.



Se trata de Fátima Luz Santillán, quien sería familiar directo del jefe comunal belicho. Así se observa en el carnet único de vacunación contra el SARS CoV2 (COVID-19) que describe aspectos como mayor de 18 años. El domicilio que figura es Sarmiento Nº 47, Londres, Belén, Catamarca. Mientras personal esencial espera para ser vacunado con la Sputnik V, los familiares de los políticos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus.



La influencia política ha sido determinante para acceder a la vacuna. La información que trasciende es gracias a la incontinencia de los vacunados que no pueden disimular la emoción de haber recibido la dosis antes que el resto de la comunidad. Los intendentes habían pedido no solo ser los primeros en ser vacunados sino que se vacune también a los familiares directos lo que no fue confirmado por el gobierno pero que al parecer sucedió.

Sputnik V: por la mañana es chofer de autos y por la tarde vende autos para Jalil

Semanas atrás El Aconquija publicó que un hombre que vende autos para una de las empresas de la Corporación Jalil colgó en su estado de WhatsApp que había sido vacunado con la Sputnik V contra el coronavirus en Catamarca. El hombre hizo su descargo y después lo borró. Aseguró que es “servicio esencial” porque también es chofer en el Ministerio de Salud, amenazó con acciones legales y omitió reconocer que por la tarde vende autos. El círculo íntimo lo confirmó argumentando que no tiene nada de malo que tenga otro trabajo con los Jalil y se supere.

De acuerdo a lo que explicó en un primer momento este señor de apellido Reinoso Arévalo trabaja por la mañana como chofer de ambulancia en el Ministerio de Salud de la provincia motivo por el cual habría sido vacunado con la Sputnik V. Que a la tarde trabaje vendiendo autos es una casualidad o circunstancia fortuita. El hombre aclaró que presta servicio en Salud, pero omitió adrede mencionar su otro trabajo por la tarde.