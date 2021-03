La Corriente Pueblo Unido Catamarca no pudo explicar lo del diezmo

Ayer El Aconquija informó de agrupaciones políticas que se quedan con parte de los haberes de jóvenes beneficiarios de becas o incluidos en programas nacionales. Hoy la Corriente Pueblo Unido Catamarca hizo su descargo, no negó que les saca o se queda con un porcentaje de lo percibido. Sin embargo, ordenó que los becados a salir en las redes sociales a atacar a este diario si quieren seguir cobrando. De mal en peor.

Recordemos que este medio dio a conocer que ayer jóvenes fueron a la sede de Avenida México casi esquina Chile a dejar el 10 por ciento de sueldo. En la vereda estaba sentada la dirigente Anahí Barros recepcionando el “aporte” de los beneficiarios de becas nacionales que fueron canalizados por esta corriente peronista y que descaradamente se queda con parte del dinero mensualmente. Con respecto al descargo, lo del diezmo no se negó pero hubo una defensa distorsionada, sin abordar el tema central.

“En el día de ayer, el señor Juan Carlos Andrada (de El Aconquija) publicó una noticia totalmente falsa. Con datos erróneos de esta organización social Corriente Pueblo Unido Catamarca, exponiendo innecesariamente a una de nuestras compañeras con calumnias de todo tipo”, comienzan diciendo en su página de Facebook. Luego trascendió que se les ordenó a los “beneficiarios” salir al cruce de este medio republicando el posteo.

“Lo invitamos a este señor y a toda persona que no conozca lo que somos a que se tome el trabajo un día de visitar nuestros 5 merenderos ubicados en distintas zonas de la provincia, a la sede en México 1450 barrio Parque América, a la panadería de Pozo Mistol, a la olla popular de todos los sábados en barrio Alem, al comedor ubicado en el barrio 11 de mayo, a distintas escuelas de la capital, a las clases de apoyo, los cortes solidarios, el ropero comunitario, y al taller de costura para que se informe de cómo es nuestra manera de trabajar”, se afirma.

“En la Corriente Pueblo Unido Catamarca buscamos mejorar la empleabilidad. También la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, y la certificación de competencias. Esto con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Repudiamos a toda esta clase de noticias maliciosas con el afán de hacer daño”, finalizan.

Nada sobre los descuentos o “aportes” a la Corriente Pueblo Unido Catamarca. Los jóvenes becados no tienen por qué cargar con otras responsabilidades que son de neto corte político y le corresponde al Gobierno. Tampoco se les pregunta si están de acuerdo en aportar, si aportan siguen cobrado si no pierden el beneficio. Hubiera sido más útil que digan qué reciben de Nación y presenten documentación con la cantidad de beneficiarios y el monto total de los descuentos para luego rematar mostrando dónde va el dinero y …factura en mano. Eso sería hacer política de verdad y no mero Facebook y aprovechamiento de los jóvenes.