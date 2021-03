La secretaria: hija del intendente vacunada con Sptunik V hizo su descargo

La hija del intendente Gilberto Santillán advirtió que iniciará acciones legales contra El Aconquija. El diario de confianza de los catamarqueños publicó que Fátima Santillán fue vacunada con la Sputnik V antes que el resto de la comunidad. Ella lo comunicó a través de su estado de WhatsApp cuando la joven es apenas secretaria en la clínica de su padre. Mientras tanto abuelos, personal sanitario de los hospitales públicos y policías esperan su dosis.

“Por este medio quiero hacer mi descargo, ya que hubo gente que usó mi imagen para exponerme. Quiero aclarar que yo trabajo en parte de salud en un sanatorio, donde ya todos se vacunaron. En este viaje me tocó a mí. Estoy en constante contacto con mucha gente en mi horario laboral exponiendo mi persona física”, escribió Fátima Luz Santillán. Advirtió que iniciará acciones legales contra El Aconquija por decir la verdad, que se vacunó antes que el resto de la población por “trabajar” de secretaria en el sanatorio privado de su papá, el intendente Gilberto Santillán.

Fátima Luz Santillán es hija del jefe comunal belicho. Así, en el carnet único de vacunación contra el SARS CoV2 (COVID-19) que exhibió la joven se describen aspectos como mayor de 18 años, domicilio Sarmiento Nº 47, Londres, Belén, Catamarca. Mientras personal esencial sigue esperando para ser vacunado con la Sputnik V, los familiares de los políticos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Eso la gente lo entiende como una injusticia y una falta de respeto.

La influencia política ha sido determinante para acceder a la vacuna. La información que trasciende es gracias a la incontinencia de los vacunados. No pueden disimular la emoción de haber recibido la dosis antes que el resto de la comunidad. Los intendentes habían pedido no solo ser los primeros en ser vacunados, sino que se vacune también a los familiares directos. Esto no fue confirmado por el gobierno, pero que al parecer sucedió.

De seguro que hay muchos casos de personas que han sido vacunados con la Sputnik V, pero trasciende extraoficialmente porque el Gobierno se niega a dar a conocer la lista. En algunos casos son los mismos vacunados lo expresan abiertamente en sus redes sociales o estados de WhatsApp, de lo contrario no se conocería. El criterio de vacunación es cuestionable, puesto que muchos quedan fuera y se nota que hay privilegios.

No tiene lógica o sentido. Si aún médicos y enfermeras de hospitales públicos de la provincia considerados por su función “esenciales” no han sido vacunados, como es que la secretaria de una clínica privada sí está vacunada con la Sputnik V, a no ser que lo relacionemos con que la joven es hija del intendente que a su vez es el dueño del único centro de salud de la localidad belicha. Alguien debería explicar este “criterio” oficial y sus beneficios.