Salariazo VIP: Catamarca en llamas por el aumento a funcionarios oficialistas

El escándalo por el polémico aumento de sueldo de los funcionarios y ministros del gobierno de Raúl Jalil en Catamarca sigue generando polémica. Tras la denuncia realizada por ATE, la política en la provincia atraviesa momentos de mucha turbulencia. Es que la oposición aprovechó esta mala jugada y salió a atacar al oficialismo con dureza, seguido del malestar generalizado de toda la comunidad catamarqueña, ya que los empleados públicos, docentes, enfermeros y demás trabajadores estatales no tuvieron ningún aumento.

Según se supo, el aumento alcanzó cifras irrisorias, y el aumento iría desde 50 mil pesos en adelante. La oposición no dudó en salir a repudiar esta actitud y le pidieron al gobernador investigar esta situación a fondo, y que deje sin efecto el decreto que autorizó este aumento de sueldo sólo para los funcionarios oficialistas. El diputado Francisco Monti pidió “dejar sin efecto el salariazo. En una sociedad equitativa no debe haber privilegiados”, sentenció.

El malestar que generó el aumento VIP fue tan grande que toda la provincia de Catamarca habla de la medida dispuesta sólo para los funcionarios afines al oficialismo. Las críticas no paran de llegar, y el repudio por parte de los trabajadores esenciales, quienes trabajaron sin descanso durante la cuarentena es aun mayor. Otro de los diputados opositores que no dudó en ponerse en contra de esta medida fue Tiago Puente. A través de su cuenta de Twitter dejó un furioso mensaje.

“ES UNA INMORALIDAD. Como lo dije hace algunos días con los 100millones para los ministros, es una vergüenza que la clase política se aumente de tal forma. Y como si fuera poco a los empleados públicos se les ofrece un porcentaje más bajo y en tres cuotas”, indicó el legislador. Por ahora se desconoce cuáles serán las medidas que tomará el gobierno provincial para mitigar el enojo de toda la sociedad.

En vano fueron los esfuerzos que hizo el gobierno de Raúl Jalil para tratar de bajarle el tono a las críticas, ya que las declaraciones del Secretario de Gobierno no convencieron a nadie, y sólo generó que la oposición despotricara en su contra. La política de Catamarca atraviesa momentos difíciles, el salariazo generó un enorme daño en la comunidad y el pueblo exige explicaciones. El gobierno aun no dio la cara, y las explicaciones brindadas hasta el momento no alcanzan.