Dirigente del Partido Obrero de Catamarca se queda con el 50 % de becas estudiantiles

Los partidos de izquierda critican en duros términos al gobierno, pero hay mañas políticas que atraviesan a todos los dirigentes e incluye a todas las edades. Hoy El Aconquija presenta el caso de un joven dirigente y candidato del Partido Obrero de Catamarca, Pedro Saracho, que se queda con la mitad de las becas estudiantiles. Saracho es un ferviente crítico del sistema y muy duro con las mineras que “explotan” tanto cobre como litio, y que, al parecer, no es lo mismo que explotar personas.

Ayer hablamos de la Corriente peronista Pueblo Unido cómo se queda con plata de los becados e integrantes de programas nacionales. Se ensayó una tibia defensa sin explicar la cuestión de fondo, sacarles parte del pago a los beneficiarios. La práctica está muy extendida y se naturalizó. Es más común en los partidos gobernantes, lo que sorprende es que las organizaciones que critican por todos los medios al oficialismo por aprovecharse de los catamarqueños incurran en el mismo abuso.

La gente necesita la plata. Mil pesos pueden ser monedas para los dirigentes y políticos pero para los vecinos es mucha plata. Con eso pueden solucionar el serio problema de parar la olla a diario. Los beneficiarios se encuentran entre la espada en la pared porque no pueden hablar. Necesitan el dinero, no aceptan -o no les gusta- que se queden con dinero donde figura a su nombre. No solo les duele en el alma, les duele en el alma porque lo necesitan para sobrevivir.

Qué hacen ese dinero que les sacan a los becados. Qué hace el Partido Obrero de Catamarca con ese dinero. Qué hace Saracho con ese dinero. Está autorizado por el partido a darle otro fin al dinero de los jóvenes. Quién decide el porcentaje que se reserva quien otorga la beca, qué autoridad del Partido Obrero más arriba de Saracho. Quién controla eso. Pensar que estuvieron a poco de hacerse de una banca en Diputados. Con esta metodología y candidatos no tienen futuro.

Por algo el discurso de izquierda no prende en la sociedad. El Partido Obrero de Catamarca hace lo mismo que les cuestiona a los “patrones de estancias”, a los “jerarcas del poder”, a los “dueños de la billetera”, a las empresas “explotadoras”. Pero resulta que, a cambio de darles una beca, dirigente del PO les piden a los estudiantes que vayan a las marchas, esto para los que creían que eran espontáneas esas movilizaciones. Quedarse con el 50 % de la beca es mucho, ¿no les parece?