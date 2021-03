Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros deparan que este jueves tendrás que tomarte las cosas con calma y de esta manera evitar discusiones innecesarias. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda que busques estabilidad, entre tu pareja, tu familia y tu trabajo, no es algo fácil, pero debes intentar lograrlo al menos. Por otra parte, Aries en el trabajo estas en un momento más activo en el que comenzarás a buscar emprender nuevos proyectos.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es un día en que tienes que ponerte por encima de todo y aprender a valorarte. Cáncer, es momento de solucionar y comenzar a avanzar en tu vida, te has estado quedando quieto cuando es momento de moverse en nevos caminos. En el trabajo cargarás con unas energías que te harán querer abarcar mucho más de lo que estás abarcando. En cuanto a géminis, sentirás que te costará comenzar a hacer las cosas, pero debes dar el primer paso y luego todo comenzará a salir por si solo.

Leo y Virgo

Leo, es momento de comenzar a ordenar tu escala de valores tanto en el amor y en el trabajo tiene tus prioridades muy desordenadas. En el trabajo el horóscopo has estado dándole prioridad a conflictos que no te competen realmente y en tu pareja has dejado de lado aspectos importantes. Virgo hoy sentirás que aplicarás todo lo que has aprendido hasta ahora, da lo mejor de ti y busca destacar porque puedes hacerlo. En cuanto a lo amoroso serán días calmos y de disfrute.

Libra y Escorpio

Libra buscarás ver las cosas desde una óptica diferente ya su vez también sentirás curiosidad por cosas nuevas. En el trabajo sentirás mucha motivación para alcanzar tus metas y dejarás todo en ello, ten cuidado con sobre exigirte demasiado. Escorpio, este jueves será una jornada para pulir nuestras reacciones y nuestro modo de tratar con los demás. En lo laboral, te verás atravesado por lo mismo, buscarás que tu mensaje llegue de manera correcta a los demás.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en lo laboral entrarás en una fase donde los cambios serán lo único que te motivarán y quizás debas prestarle atención a esto. Capricornio el horóscopo recomienda que evites querer hacer cosas de manera apresurada porque hoy podría salir todo mal. En el amor sucederá algo similar, tomate el tiempo de pensar antes de hablar porque los malentendidos están a la orden del día. En el trabajo tienes que evitar tomar tareas extras que sabes que no lograras realizar, intenta cumplir con lo que te corresponde ahora y luego ve por más.

Piscis y Acuario

Piscis deberás ordenar tus tareas en el trabajo, el orden te permitirá conseguir mejores resultados en este campo. En el amor Géminis este jueves sentirás que una intensidad emocional te invade, evita que eso te lleve a la melancolía. Piscis, son días en los que los acuerdos y lograr consenso afirmarán las bases de tu pareja, busca hablar de esos temas que hace tiempo postergan. En lo laboral los geminianos deberán concentrarse un poco más y dejar de perderse en cosas que quizás no son su meta.