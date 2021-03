Boxeo en Mutquín: escándalo por el empate en la categoría hasta 56 kg

El festival de boxeo que se desarrolló en Mutquín terminó con un escándalo luego del polémico empate en la definición de la categoría hasta 56 kg. Los jurados definieron la igualdad por el titulo provincial entre Agustín Heredia y Zacarías Oliva. Lo llamativo fue que, al conocer el fallo de la pelea, el entrenador Leonel Varela se subió al ring y se tiró al piso reclamando el triunfo de su pupilo.

En un acto sorprendente, el entrenador de Zacarías Oliva pataleó en el medio del ring en Mutquín. Luego se sacó la remera y empezó a reclamar con un tono de voz más elevado por la decisión de los jurados mientras estos intentaban explicarle el fallo del combate. Para los presentes en la velada, incluso el rincón de Agustín Heredia, Zacarías Oliva ganó la pelea contundentemente.

“La verdad que vivimos un gran robo por parte de los señores del jurado. Nuestro pupilo ganó con claridad y fue ovacionado por el público, su rival y su entrenador Luis Piji Tapia. Aceptaron que Heredia perdió la pelea. Señores jurados y señores de la Federación hagan un paso al costado dejen de perjudicar a los pibes y siempre a Zacarias Oliva, manga de atorrantes”, declaró Leonel Varela.

La esquina de Agustín Heredia reconoció la derrota

“Realmente me sorprendió el fallo, son decisiones que toman los jueces. No es que yo tenga algo que ver con ellos, muchas veces a mí me han dolido los fallos que pierdo con la lapicera. A todo entrenador, técnico y deportista no le gusta perder con la lapicera. Si pierdo, pierdo arriba, hoy perdimos, soy sincero, nos ganó bien Zacarias”, expresó el entrenador Luis Piji Tapia.

Por su parte, Agustín Heredia reconoció la derrota y dijo: “El me gano, tiene más experiencia que yo”. Hay que recordar que el festival fue fiscalizado por la Federación Catamarqueña de Boxeo y el auspicio de la municipalidad de Mutquín. Por otro lado, también hubo quejas por parte de boxeadores que fueron a pelear a la ciudad Capital por la mala atención que recibieron.