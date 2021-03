El SOEM Catamarca presentó una nota ante la DPIL: ¿por qué motivo?

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM Catamarca) presentó una nota ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DPIL). El secretario general, Walter Arévalo sostuvo que el motivo es el incumplimiento de actas convenidas entre las partes y ratificadas. Por este motivo, el sindicato informó que procederá a la “inmediata judicialización”.

El SOEM Catamarca aclara que no se cumplió la no afectivización del pago del pago de los adicionales. Este reclamo abarca a los compañeros que ingresaron en los últimos dos años y hasta el día de la fecha no tienen materializada el acta. La situación en cuestión se produce en el personal de la ripiera, cementerio, obras públicas, higiene y bacheo entre otros sectores de la Capital.

“Como instituciones nuestra responsabilidad es hacernos eco y dar a conocer la realidad de nuestros trabajadores en distintos ámbitos. La municipalidad tiene deber de dar respuesta dentro de los parámetros establecidos por el estatuto municipal y en conformidad a las actas acordadas”, agregó Walter Arévalo. Hay que recordar que el gremio continúa con las medidas de fuerza en rechazo del incremento salarial decretado por Gustavo Saadi.

¿Cómo fueron las movilizaciones en la provincia?

Durante la última semana, los empleados del SOEM Catamarca y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron en la provincia. Entre los reclamos se encuentran el pedido de una mejora salarial y el rechazo del aumentazo que Raúl Jalil les dio a los funcionarios del gobierno. Días atrás El Aconquija dio la primicia del incremento oculto de alrededor de 50 mil pesos en una sola cuota para este sector.

Los gremios encabezaron una importante movilización por las calles céntricas de la Capital reclamando ser escuchados. Hay que remarcar que los gremios solicitan un aumento cercano al 50% teniendo en cuenta el índice de inflación anual, pero desde la Municipalidad de la Capital oficializaron el 35%. Los distintos grupos de estatales y municipales realizaron protestas y cortes en toda la provincia.