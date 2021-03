El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó cuántos jubilados dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias. En total serán 200.000 divididos entre los que perciben ingresos por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses); y los que cobran de cajas provinciales. Hay que recordar que la nueva ley eleva el piso a 150.000 pesos.

Sergio Massa confirmó que la reforma hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores. “Es un gran alivio fiscal también para jubilados y jubiladas”, agregó. De los $10 mil millones de devoluciones en abril, $1500 millones se destinarán a jubilaciones. Con la modificación, 200 mil jubilados y jubiladas dejarán de pagar el histórico Impuesto a las Ganancias.

“Este nuevo piso llevará a que, del total de los 6,9 millones de jubilaciones y pensiones, solo 30 mil (0,4%) continúen pagando. Esto es muy importante porque es dinero que se volcará al consumo interno, haciendo mover así la economía”, publicó el presidente de la Cámara. El proyecto prevé elevar el piso de seis a ocho jubilaciones, esto equivale a un total de $164.568.

El viernes pasado la Cámara de Diputados avanzó con el debate para aprobar el proyecto del Impuesto a las Ganancias. En este marco, mediante videoconferencia, los representantes de la CGT, la CTA y el Frente Sindical de Hugo Moyano, apoyaron la iniciativa. Sin embargo, pidieron a los diputados revisar algunos detalles, la escala de la alícuota y los sindicatos de la minería y pesca solicitaron agregar exenciones para sus sectores.

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, declaró: “Si no hay consumo no se necesita producción. Y si no hay producción, no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión”. Por otro lado, el asesor del sindicato de Camioneros, Mariano Sánchez, apuntó contra el Gobierno del expresidente Mauricio Macri y generó la reacción de los diputados opositores.