Diezmo: Las valijeras de “Tito” Marcioni en la Corriente Pueblo Unido Catamarca

La semana pasada El Aconquija publicó el modus operandi de la agrupación Corriente Pueblo Unido Catamarca. La organización política se queda con un tanto por ciento de becas y programas nacionales. Los punteros locales de Pueblo Unido afirman que es una orden nacional y que el referente es un tal “Tito” Marcioni. Las valijeras que recepcionan el dinero o cobran el diezmo que llaman “aportes” en Catamarca son dos mujeres, Gimena y Carmen.



Algunos becados habían señalado a Anahí Barros como la recaudadora pero luego otro integrante de la Corriente Pueblo Unido Catamarca aclaró que ella solo estaba circunstancialmente porque las referentes encargadas de juntar la guita en Catamarca son Gimena Molina y Carmen Contreras. Ellas responden directamente a este sujeto Tito Marcioni (ver imagen) con contactos suficientes a nivel nacional como para bajar programas en las provincias.



Los beneficiarios de estos planes o programes cobran 10 mil pesos y cada uno aportan $1000 a la Corriente Pueblo Unido Catamarca. Ahora los jóvenes estaban pidiendo bajar el aporte porque 500 pesos es mucho para ellos. Puede significar la comida de uno o dos días. La molestia también es por el maltrato que reciben por parte de Gimena y Carmen cuando se acercan a pagar mensualmente. Porque ellos (los becados) cobran y ese día la agrupación habilita una mesa solo para recaudar.









A nivel nacional, Marcioni ostenta tener contacto para bajar programas con fondos públicos. Desde la agrupación Patria Unida afirman no tener vinculación con políticos catamarqueños. De manera que no tienen colaboración a nivel local, razón por la cual afirman que no hay otra opción que quedarse con parte del dinero de los becados para poder hacer funcionar otros proyectos solidarios.



En lugar de retirar el cobro por el beneficio de la beca, la conducción política decidió aumentar las horas de trabajo y les ordenaron que salgan a hablar mal en las redes sociales contra El Aconquija. Lejos de corregir, la agrupación redobló la apuesta metiéndoles presión a los jóvenes que no tienen otra fuente económica por el momento. Eso implica un abuso de poder sabiendo que estos catamarqueños no pueden reaccionar ni manejarse con libertad. O sea, una explotación que espera además un profundo agradecimiento.