Ocultaron vuelco de una camioneta de Vialidad Catamarca

Ocultaron un accidente con un vehículo oficial. Se trata de una camioneta de Vialidad Catamarca, organismo a cargo del ingeniero Daniel Alberto Moya. Según la información a la que accedió El Aconquija, el siniestro vial ocurrió en Capayán, en la camioneta iba un empleado. En las imágenes que publica “el diario de confianza de los catamarqueños” se observa a simple vista la falta de mantenimiento del rodado.



En la camioneta habría ido un empleado de Vialidad de apellido Rivera. Las cubiertas prácticamente lisas cuando se trata de vehículos que viajan todo el tiempo al interior provincial. Las gomas ya dicen mucho de cómo estaba la camioneta en cuanto al mantenimiento. En este sentido es normal el descuido atento a que muchas veces desde este diario se marcó en las condiciones en que circulan las ambulancias. Con mayor razón la desidia en un organismo como Vialidad Catamarca.



Si bien fue un accidente con suerte, las autoridades pecan de confiadas pensando que nunca sucederá nada, hasta que pasa. Esperar un accidente que le cuesta la vida a un empleado de Vialidad Catamarca o a vecinos que circunstancialmente se crucen con estas camionetas oficiales, es un acto de irresponsabilidad que no habla bien del organismo que debería velar por la seguridad vial. Hay que preguntar por Moya pero también por el Ingeniero Eduardo Niederle (que lo puso en funciones).







A Moya ya se le cayó una pared en la refacción que dirigía en Casa de Gobierno de Catamarca, luego fue designado en Vialidad Provincial en lugar de Roque Herrera. Tiene sus antecedentes. Es decir que, de no poder manejar una obra menor con 30 obreros que, tras el derrumbe del edificio, ni siquiera fue a ver a los obreros golpeados, pasó a administrar una estructura de más de 1500 empleados.



Ahora, ¿por qué se oculta esta información? ¿Tiene seguro el vehículo? Ocultarlo no hace más que disparar sospechas sobre el manejo que los administradores hacen de la cosa pública. Si no fuera por El Aconquija estos hechos serían ignorados por la mayoría de los catamarqueños. Hasta que esto no cambie, cuando vea una camioneta de Vialidad, por su seguridad, tírese a la banquina hasta que pase…