SOEM Catamarca: nueva marcha contra el decreto de aumento salarial del 35%

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM Catamarca) comenzó con una nueva marcha contra el decreto de aumento salarial del 35%. Los trabajadores decidieron recorrer las calles capitalinas exigiendo un incremento del 45% en relación a la inflación proyectada para el 2021. Además, solicitan que los precarizados puedan llegar al salario mínimo vital y móvil.

Durante la semana pasada, los empleados del SOEM Catamarca junto a los de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron en la provincia. Entre los reclamos se encuentran el pedido de una mejora salarial y el rechazo del aumentazo que Raúl Jalil les dio a los funcionarios del gobierno. Días atrás El Aconquija dio la primicia del incremento oculto de alrededor de 50 mil pesos en una sola cuota.

Los gremios encabezaron una importante movilización por las calles de la Capital reclamando ser escuchados. Hay que remarcar que los mismos solicitan un aumento cercano al 50% teniendo en cuenta el índice de inflación anual, pero desde la Municipalidad oficializaron el 35%. Los distintos grupos de estatales y municipales realizaron protestas y cortes en toda la provincia.

¿Qué dice la nota presentada del SOEM Catamarca ante la DPIL?

En los últimos días se conoció que el SOEM Catamarca presentó una nota ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DPIL). El secretario general, Walter Arévalo sostuvo que el motivo de la misma es el incumplimiento de actas convenidas entre las partes y ratificadas. Por este motivo, el sindicato informó a través de un comunicado que procederá a la “inmediata judicialización”.

El sindicato aclaró que no se cumplió la no afectivización del pago de los adicionales. Este reclamo abarca a los compañeros que ingresaron en los últimos dos años y hasta el día de la fecha no tienen materializada el acta. La situación en cuestión se produce en el personal de la ripiera, cementerio, obras públicas, higiene y bacheo entre otros sectores de la ciudad Capital.