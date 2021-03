¿Y el fondo Covid-19?: escuela busca quién done un termómetro

Parece que los millones anunciados como “fondo Covid-19” no llegaron a todas los establecimientos educativos porque la escuela EDJA 44 de la Capital de Catamarca no solo no tenía termómetro sino que le sugirió a los docentes preguntar quién podía “donar” o “hacer bolsillo” entre el personal para comprar uno. O lo fondos para el Coronavirus se perdieron en el camino o jamás llegaron y los directivos y supervisores no dicen nada para quedar bien con el Gobierno.



“Vamos a ver quién nos dona un termómetro”, suena a mendigar en una materia tan delicada como la salud pública atento a que estamos en medio de una pandemia pero además implica que lo que se anuncia oficialmente no se materializa en las escuelas. Los fondos nunca aparecen o son desviados. En ese caso habría cierta complicidad de las autoridades (directores y supervisores) en irregularidades con recursos del Estado. ¿Está o no está el fondo Covid-19?¿Hay demora? Cuál es el problema.



Así quieren que se desarrollen las clases, sin los elementos primordiales, sin insumos, sin personal. En este caso puntual no hay ni quién tome la temperatura. No hay pero el personal tiene que hacer de cuenta que no pasa nada. El tema es que todo el mundo piensa en su familia y cuando sale del horario de trabajo vuelve a su casa dónde lo esperan sus hijos o no puede ir a ver sus padres porque teme llevarles la enfermedad.



Aparte de la Supervisora, se encuentra el director Luis Carrazana. A los mencionados se les hace más fácil trasladar el problema al personal que exigir al ministerio de Educación (a cargo de Andrea Centurión) y al ministerio de Salud (cuya responsable es Claudia Palladino) que tomen carta en el asunto si quieren que las escuelas funcionen sin poner en riesgo tanto a los alumnos como a los docentes. Además, es una cuestión de salud pública, debido al alto poder de contagio ponen en riesgo a toda la comunidad. Sumamente irresponsable.



Recordemos que en un comunicado oficial de noviembre del año pasado se informó: “El Ministerio de Educación comunica que se encuentran depositados los fondos por Covid-19 para 414 instituciones escolares de Catamarca de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades Educativas (Jóvenes y Adultos-Artísticas). El desembolso proviene de una partida especial que destinó el Ministerio de Educación de la Nación a través del “Fondo Escolar Insumos para Apoyar la Prevención del COVID-19” para todas las provincias. En el caso de Catamarca, los fondos ascienden a un total de $5.915.000 y los desembolsos van de los $10.000 a los $50.000 según la matrícula de cada escuela”.

En este contexto la Señora Supervisora y el Señor Director reducen la conducción institucional a un mero pedigüeñear al tiempo que quieren tapar los huecos de las condiciones óptimas en las que debe darse el regreso a clases. No se trata de un caño roto en el baño o el césped alto, como ya se acostumbraron. En este caso “desde arriba” están brindando todas las posibilidades para que se propague un virus que ha sido declarado pandemia mundial. Muere gente en todo el planeta y la Supervisora y el Director de la EDJA 44 andan buscando quién done un termómetro. Increíble.