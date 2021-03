Avivada: 5 punteros lucran con Becas Catamarca Incluye de exempleados de la fábrica Alpargatas

5 punteros vienen lucrando con las becas de exempleados de la fábrica Alpargatas. El beneficio se consiguió cuando Raúl Jalil era intendente del municipio de SFVC. En agosto de 2020 pasaron a Becas Catamarca incluye. Hablamos de 210 personas que dejan doscientos pesos cada uno, lo que implica una avivada de cerca de 42 mil pesos mensuales. Al año $504.000, es decir, medio millón de pesos.

El único justificativo que argumentan los punteros para quedarse con plata de los trabajadores es que ellos gestionaron las Becas Catamarca Incluye ante el Gobierno. Es muy probable que las autoridades locales que otorgan el beneficio no estén enteradas. Tal vez sería bueno que el oficialismo informara que no se tocará ninguna beca de los exAlpargatas que no tributen con estos punteros y, si alguien se anima, que les inicien una causa legal por estafa.

“A los representantes de los ex empleados de Calzado Catamarca, exAlpargatas todos los meses hay que darles 200 pesos y son 210 en total, saca pluma son 42.000 pesos por mes, al año $504.000, es decir medio millón de pesos”, le dijo un ex operario a El Aconquija. De hecho hay un grupo de WhatsApp (ver imagen) donde se informa dónde pueden ir a dejar la plata todos los meses con un mapa incluido para que no se vayan a perder los contribuyentes.

Son cinco personas que representaban a los desocupados de la ex Alpargatas, eran los que se movían para hablar con el gobierno, para pedir trabajo, y, más allá de las movilizaciones, al final les dieron Becas Catamarca Incluye de 9.000 pesos. “Se cobra por cajero y después se va a dejar la plata en la 1 de mayo en la casa de Fernando, los demás se llaman Roxana, Sonia, Toño y Claudio”, manifestó el empleado pidiendo por el momento reserva de los apellidos por una cuestión judicial.

De manera que los punteros no hacían las cosas gratis. Tampoco advirtieron abiertamente que ellos se quedarían con medio millón cada año por haber ido a conversar con las autoridades que como siempre desconocen o miran para otro lado. Tampoco la justicia recoge el guante. Esto implica cierta complicidad del sistema (político-judicial). Menos mal que los catamarqueños tienen a El Aconquija. En esta línea hemos abierto varias vetas informativas y las vamos trabajando paulatinamente.