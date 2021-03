Caso Hugo Ocampo: los imputados continuarán detenidos

La fiscal de la causa por el caso de Hugo Ocampo informó que los imputados Cintia Soledad Bazán y Enzo Morales continuarán detenidos. La decisión se dio en el marco de la audiencia de prisión preventiva que se llevó a cabo en el Juzgado de Control de Garantías N° 4. Mientras tanto, el viernes a las 9:00 hs se conocerá el veredicto final del crimen sucedido en Antapoca, Valle Viejo.

Semanas atrás la defensa de la imputada tomó contacto con el expediente del homicidio. El abogado defensor de Cintia Soledad Bazán informó cuáles fueron los resultados de las pericias psicológicas de su defendida. Según indicó, el análisis la define con una estructura de personalidad vulnerable, frágil y con depresión. La defensa dijo que estos resultados no coinciden con una persona capaz de quitarle la vida a alguien.

“Acá no existe una coautoría, no hay un móvil por parte de Cintia Soledad Bazán. Ella estaba alejada de Enzo Morales y no se benefició en nada con la muerte de Hugo Ocampo. Aunque sea socialmente mal visto, porque era una relación extramatrimonial. Ella lo amaba y todo el tiempo fue coaccionada por Morales, que fue el único autor del hecho”, expresó el abogado defensor.

Detalles del crimen

Hugo Ocampo desapareció el 18 de enero y seis días después fue encontrado sin vida en la localidad de Antapoca, Valle Viejo. Según trascendió, el hombre había asistido al lugar para mantener relaciones con su amante, Cintia Soledad Bazán. Con el paso de los minutos se presentó Enzo Morales (expareja de la mujer) con la decisión de golpear al posteriormente fallecido.

Días después se conoció que Cintia Soledad Bazán tenía relaciones frecuentes con él por al menos dos años con encuentros clandestinos. Las visitas se realizaban en estaciones de servicio y descampados a escondidas de Enzo Morales. La información se conoció por los testimonios de ella y su defensa en el marco de las audiencias por el brutal crimen que conmocionó a la provincia.