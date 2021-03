Solicitaron el desafuero de la diputada Natalia Saseta: ¿por qué motivo?

En la investigación por una posible extorsión a un exempleado, solicitaron el desafuero de la diputada provincial por Juntos por el Cambio, Natalia Saseta. El Juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, hizo lugar al motivo de la presentación del fiscal Facundo Barros Jorrat. En este marco, la Justicia hará el pedido formal al Poder Legislativo donde se definirá cómo prosigue la situación de la legisladora de Catamarca.

De esta manera, Marcelo Sago se pronunció a favor del pedido y procedió a notificar al fiscal. La diputada Natalia Saseta está imputada en una causa por una posible extorsión contra un exempleado. El mismo es Gustavo Acosta, exmilitante del PRO, y la acusa de “exigirle que todos los meses le entregue un monto fijo de su sueldo bajo el pretexto de aportes partidarios”.

El denunciante presentó la denuncia por extorsión y amenaza mientras trabajaba en la Cámara de Diputados de Catamarca. Según informó, durante todo ese periodo la acusada estuvo exigiéndole dinero y ante una posible negativa, lo había amenazado con hacer que pierda su puesto. Los montos que le exigía la diputada local rondaban entre los 10 a 25 mil pesos.

La denuncia se realizó en Fiscalía General el jueves 12 de noviembre del 2020. En ella se aportaron datos de registros de movimientos bancarios; ya que los últimos meses la diputada solicitaba que se pague a través de transferencia. Los depósitos se justificaban bajo “gastos o aportes partidarios” según la información que el abogado les brindó a los medios locales.

En su momento, Natalia Saseta se defendió: “Jamás me quedé con algo que no es mío. Estoy angustiada porque es alguien que tenía mi confianza. Hay alguien detrás de esto”. Luego agregó que “el abogado de Gustavo Acosta pedía $200 mil para no iniciar acciones legales en mi contra. Yo no voy a acceder a chantajes, creo en la Justicia y la verdad se va a saber”.