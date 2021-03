UNCA: la Facultad de Ciencias de la Salud trató el petitorio de los alumnos

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a la UNCA trató el petitorio de los alumnos. El decano de la facultad, Omar Barrionuevo, presentó los reclamos que realizaron los estudiantes durante las jornadas de manifestación. Además, solicitaron que llegue al Consejo Superior de la Universidad de la provincia para que determinen los pasos a seguir.

Los alumnos autoconvocados salieron a la calle buscando soluciones a una serie de problemas que la pandemia generó en Salud. Según manifestaron, durante el año pasado se suspendieron sin previo aviso mesas de exámenes; no hubo posibilidad de presentar equivalencias; no pudieron inscribirse chicos libres a distintas materias y no dejaron hacer las prácticas profesionales, entre otros problemas.

Las autoridades de la UNCA emitieron un confuso comunicado generando la reunión de los directivos de la Facultad de Ciencias de la Salud. En el encuentro el decano presentó un petitorio con objeto y fundamentos para resolver lo solicitado por las agrupaciones estudiantiles. Entre ellas se encuentran “La Calle Universitaria”, “Franja Morada Salud” y un grupo de estudiantes autoconvocados.

Luego de la reunión “el Consejo Directivo se declara incompetente para el tratamiento de la presentación efectuada por los estudiantes de la F.C.S. Se resuelve emitir lo actuado al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) para la intervención de su competencia; se otorgue tramite preferente y se ordene en forma urgente y dentro de un plazo breve”.

Semanas atrás se reunieron los gremios educativos con la institución para comenzar a definir los protocolos. Los mismos resultaron aprobados por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la prevención del Covid-19. “En esta oportunidad, el gremio hizo propuestas referidas a un programa de prevención para la educación de todos los niveles”, expresó Elina Silvera, en representación de la Universidad.