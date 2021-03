Camión contratado por Aguas de Catamarca les cobra también a los vecinos

Aguas de Catamarca Sapem tiene que mandar camiones con el vital elemento en casos de cortes prologados. Anoche un camión sin patente, pero que tenía la identificación de la empresa estatal vendía el agua a los vecinos de Valle Chico. O la empresa no mandó el camión y se trata de un recorrido ilegal o la institución paga a terceros para descargar en los tanques domiciliarios, pero también les cobra a los vecinos. Valle Chico, tierra de nadie por el descontrol oficial.

Anoche un camión Mercedes Benz azul recorría las calles de la Ciudad Satélite o Valle Chico cobrándoles a los vecinos entre 200 y 500 pesos para llenar los tanques domiciliarios. Lo curioso es que en la parte de atrás del vehículo es podía leer Aguas de Catamarca pero el rodado no tenía patente. Cómo la empresa estatal no atiende los teléfonos, menos a esa hora, nadie pudo saber si era oficial o no, para informar o denunciarlo.

A los vecinos les pareció raro que se cobre el agua cuando el servicio debería ser gratuito para los usuarios que sufren el faltante de agua hace días. Un dato no menor es que el camión no tenía patente, es probable que haya sido sacada a propósito. Pero, no solo que los vecinos no pudieron saber si Aguas de Catamarca mandó ese camión sino que tal vez la empresa se esté enterando hoy de esta irregularidad por El Aconquija, el diario de confianza de los catamarqueños.

De ser así, Aguas de Catamarca Sapem debería reforzar la información a los usuarios para que no paguen por el vital elemento porque supuestamente ya lo hizo (se estaría pagando dos veces) y denunciar dónde corresponde si un pícaro se está haciendo pasar por la empresa u operando sin autorización. El vacío que deja o genera el Gobierno convierte a Valle Chico en tierra de nadie donde, ante la ausencia de autoridad, se delinque a cara descubierta.

El que tenía plata hizo llenar el tanque de agua anoche. El que no tenía dinero salió a pedir prestado. Los vecinos se anotaban en una lista para tener un poco de agua. Muchos tienen que ir a casa de familiares en el otro extremo de la ciudad para asearse o ir al baño. Pocos tienen para comprar agua mineral para cocinar. Se genera un presupuesto aparte y las dificultades crecen con el paso de los días. Pésima respuesta o reacción de la empresa estatal.