Dólar: ¿cómo se movió la divisa extranjera este miércoles?

El Dólar blue no se movió este miércoles y cerró la jornada operando en los $144 y por tercera jornada consecutiva es el más barato del mercado. En el Banco Nación, la divisa extranjera sin los impuestos finalizó estable en los $96,25. Por otro lado, el Banco Central adquirió otros u$s 40 millones en forma neta para acumular en el mes unos u$s 1.250 millones y espera finalizar el mes con un saldo positivo en sus intervenciones.

El Dólar contado con liquidación en Argentina subió un 0,6& hasta alcanzar los $150,16, la brecha con el mayorista se ubicó en el 64%. Mientras tanto, el MEP o Bolsa trepó 0,6% y terminó la jornada operando en $145,42 dejando un spread del 60%. Estos tipos de cambio implícitos continúan exhibiendo mayores vaivenes en sus intervenciones sin superar los $150.

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% cayó ocho centavos a $159,65. Mientras tanto, la cotización minorista cerró en promedio a $96,75. En el mercado mayorista, la divisa ascendió siete centavos hasta los $91,22. La entidad que dirige Miguel Pesce sigue sumando compras aprovechando las mayores liquidaciones.

El billete paralelo o blue se mantuvo operando estable en los $144 este miércoles 17 de marzo. De esta manera, la brecha con el oficialista continúa por debajo del 60%. Hay que recordar que el martes cedió $2 y borró parte del salto de $4 que había pegado el lunes. La semana pasada esta moneda registró su décima caída semanal consecutiva por lo que muchos operadores anticipaban un rebote.

La proyección del Dólar para diciembre

El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó de cuánto es la proyección del precio del Dólar para diciembre. Las autoridades anticiparon un valor de $102,40 para el último mes del 2021. Por otro lado, el funcionario habló de la inflación y dijo que bajarla “es un proceso que el Gobierno conduce pero que conlleva una responsabilidad colectiva de todos los actores económicos”.