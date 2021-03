Natalia Saseta cobró 50 mil de aumento y donó un kilo de pan

La diputada Natalia Saseta llegó pidiendo espacio para los jóvenes y por el partido PRO. Mientras otros legisladores donaron el aumento de 50 mil que les cayó de arriba cuando el gobernador Raúl Jalil se aumentó el sueldo y el de los funcionarios del Ejecutivo provincial, la diputada Saseta se sacó una foto donando un kilo de pan a un merendero. La molestia es tanto por la donación como por la foto que parece de rigor si querés ligar algo de los políticos. Correo de lectores de El Aconquija.

Si la donación de Natalia Saseta era un kilo de pan tal vez no era necesaria la foto. Qué quiere transparentar la legisladora opositora con tan poca cosa y qué se puede hacer con un kilo de pan en un merendero si en eso resulta ajustado para la casa de una familia tipo. La gente muchas veces no tiene opciones y se saca la foto con los dadivosos y solidarios políticos, pero no le cae bien esto de las fotos, solo que no puede decirlo abiertamente porque necesitan todo y de todos.

La pobreza hace estragos en Catamarca y encima hay que aguantarse la politiquería de los dirigentes de turno, para peor los nuevos no están haciendo la diferencia con relación a los viejos políticos de la dádiva y la multiplicación de la pobreza. Natalia Saseta viene de escándalo en escándalo, denuncias por quedarse con parte del sueldo de empleados, pedido de desafuero, ningún proyecto para cambiar las realidades, pileta, vacaciones, paseos, en definitiva no se encontró nunca con el cargo de diputada. Lo que faltaba era la foto donando un kilo de pan.