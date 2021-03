OSEP Catamarca: No dejaron entrar a un abuelo porque no tenía teléfono

No dejaron entrar a un abuelo a la casa central de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) porque no tenía teléfono. Es que ahora es todo vía online y al parecer esta modalidad no espera a nadie. El tema es si la OSEP puede cerrarle las puertas o no abrirle las puertas a un afiliado solo porque no tiene celular o no bajó aún la nueva aplicación que ordenó el director, Norberto Bazán. Sucedió esta mañana y el hombre, a pesar de los gritos, no fue atendido.

Ante todo aclarar que si un afiliado va a la OSEP Catamarca es por un problema de salud. Es decir que encima de renegar y estar preocupado por andar de médico en médico todavía tiene que lidiar con las decisiones de los directores. Estos no contemplan la edad ni tienen un plan alternativo como en este caso. El hombre desesperado se quedó sin respuesta por parte de la obra social porque nadie lo pudo ayudar. Estar sin teléfono es quedarse sin atención en materia de salud. Una locura.

La orden es no dejar entrar a nadie sin turno, trámite que se hace online con el teléfono. Sin turno, no hay autorización para ingresar a la casa central de OSEP Catamarca, no importa cuál sea el problema de salud del afiliado. La formalidad por encima de la vida del hombre que aportó durante años para que la obra social le dé la espalda cuando más lo necesita. Esto solo porque no tiene celular o no maneja la nueva tecnología que se le antojó ahora a la conducción Bazán.

Aparte de ser estrictos en no dejar ingresar a personas sin turno, también se debería contemplar el ingreso con todos los protocolos, sobre todo para las personas mayores que por una cuestión generacional viven distantes de la tecnología. Eso no puede ser motivo para que la obra social no lo atienda pues no buscan un turno para la peluquería, sino que se encuentran agobiados por alguna enfermedad, encima le sumamos la falta de empatía y solidaridad.

El afiliado estaba dolido, enfurecido, triste, con bronca pero eso no conmovió a las autoridades que son estrictos en algunas cosas y bastante desprolijos y despreocupados en otras. Además, los software comprados por la OSEP Catamarca no solamente han sido muy caros (millones) sino también ineficientes. Sirven para conferencias de prensa pero en el fondo la obra social no ha logrado reivindicarse con sus afiliados. Este es otro capítulo de la indiferencia que padecen.