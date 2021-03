¿Qué dijo Raúl Jalil de los problemas del agua potable en Catamarca?

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a los problemas que está teniendo la provincia con el agua potable. Entre sus declaraciones nombró los trabajos que se están realizando en los municipios y dijo que los cuatro años de Mauricio Macri fueron muy difíciles. “Fue un error estratégico no haber invertido recursos en obras que sean importantes”, expresó.

Raúl Jalil comentó que están finalizando los estudios en el acueducto oeste y en distintos diques de Catamarca. Sobre la situación del agua en Andalgalá explicó que están estudiando el problema. “Queremos hacer una colonia como en Belén para trasladar la producción agropecuaria a otro sector. Ya no pueden convivir las dos cosas. Hay que darle una salida a la producción”, agregó.

Siguiendo con las declaraciones en Radio Valle Viejo habló de la situación en Las Pirquitas que afectó el servicio en FME y Valle Viejo. “Está en vía de solución, calculamos que en una semana se va a solucionar”, manifestó. Hay que recordar que los empleados de Aguas de Catamarca instalaron dos By Pass y equipos de bombeo en la planta para incrementar la capacidad de producción de agua potable.

Por otro lado, el mandatario adelantó que ya le presentaron a Nación el proyecto para el acueducto de El Bolsón. Además, destacó las cloacas en Tinogasta, Santa María y las que se están por realizar en Belén y Ancasti. “Estamos con mucha ayuda nacional y con obras provinciales, nos tocó gobernar con la pandemia en un momento muy complicado”, finalizó Raúl Jalil.

¿Se hace la Fiesta del Poncho?

El gobernador confirmó que dio la orden de que se empiece a planificar la Fiesta del Poncho en la provincia. Hasta el momento el mandatario no habló de posibles fechas, aunque hay que recordar que tradicionalmente se celebra en el mes de julio. “Hablé con Daiana Roldán (secretaria de Cultura) para que empiecen a organizar. Le he planteado que nos organicemos para que sea presencial, pero en el caso que no se pueda será virtual”, declaró.