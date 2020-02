Ultra macrista terminó como asesor de Gobierno peronista en Catamarca.

La ideología a veces falla. La política no deja de dar sorpresas. Resulta que un referente del PRO y ex funcionario macrista saltó el charco y terminó como asesor en el gobierno peronista de Catamarca. Se trata de Fernando Corrales Ávila, quien fue nombrado en el Senado de la provincia por el dirigente justicialista y actual vicegobernador, Rubén Dusso. Las dudas sobre el doble juego que hacía Corrales Ávila siendo delegado político de Cambiemos se confirman ahora con el conchabo que Dusso le tiró en la Cámara alta catamarqueña.

Son 107.983 los pesos que cobrará Corrales Ávila por “asesorar” al peronismo victorioso que se impuso en las pasadas elecciones ante una oposición débil que al parecer ya sabía de antemano que no tenía chances de competir. 107 mil en bruto menos los descuentos quedan más o menos 95.000 y tal vez le podrían descontar 20.000 de Ganancias, o sea limpio de bolsillo le quedará 75.000 pesos aproximadamente. Esa será la remuneración por un asesoramiento dibujado para poder justificar un sueldo de arriba sin importar el tipo de tarea o eficiencia. 75 mil pesos, el precio de la traición.

Sucede que no hay cosa que duela más que las traiciones, aun cuando la política es el mundo de las traiciones, pero confirmarlo no deja de ser duro para la oposición que estaba convencido que Corrales Ávila era un hombre de Macri y que por eso había sido puesto como un dirigente clave en el amado regional de Cambiemos. Siempre hubo sospechas porque las cosas no podían salir tan mal pero tenía la excusa perfecta: Mauricio priorizaba la institucionalidad por eso las reuniones con el oficialismo provincial.

La noticia le cayó como baldazo de agua fría a la oposición que no supera el susto porque si un dirigente de nivel nacional de Macri se da vuelta por 75 mil pesos, el peronismo podría hacer estragos en Cambiemos con da billetera de la provincia. Sin duda, la borocotización es más común de lo que parece.

Tradición de poca ideología

El propio gobernador Jalil coqueteó con Mauricio cuando recién daba sus primeros pasos en la administración nacional. Corrales Ávila sabe que la ideología cada vez tiene menos relevancia y que la traición es una cuestión de fechas. Era su momento de traicionar y no pudo evitarlo ¿quién podría decirle algo en un ámbito donde la traición es común?

