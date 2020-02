Jalil continúa en Dubái: dengue y piquetes en Catamarca

El caos reina en Catamarca, sin embargo el gobernador sigue lejos.

La gestión Jalil atraviesa por una turbulencia política. En Catamarca siguen los piquetes anti y pro mineros que sitian Antofagasta. Además, la represión en Valle Viejo a cesanteados logra que no aflojen las protestas. También los casos de dengue recientemente detectados, la pobreza y la falta de agua potable, el sucesor de Corpacci se encuentra en una posición bastante incómoda.



De hecho, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, citó a legisladores peronistas y se dio con la sorpresa de que faltaron varios. Tuvo que reconocer en la reunión que el Gobernador no está escuchando. Jalil sigue de viaje en el exterior en reuniones con Príncipes en Dubai con una comitiva oficial que disparó la polémica por los costos millonarios y los nombres que integraban el cortejo.



Jalil hace oídos sordos

Mientras tanto, en Catamarca, la situación social se complicó. El ministro político fue, por consenso con los diputados del peronismo, buscando respaldo. Sin embargo, se dio con la novedad de que algunos decidieron directamente hacerle un vacío y otros asistieron solo para manifestarle que no estaban de acuerdo con la manera en que el Gobierno había encarado la gestión tras asumir en diciembre de 2019.



Puntualmente, los diputados le expresaron a Moreno que una administración peronista no puede ser tapa de diarios por despidos y represión a cesanteados que reclaman ser reincorporados a su trabajo. Hubo pase de facturas respecto del aporte que los legisladores justicialistas estaban haciendo al complicado panorama gubernamental. Los diputados advirtieron que no pueden respaldar públicamente. Paralelamente, en los medios las acciones fueron eje de campaña, en una suerte de dura crítica al macrismo, sin caer en fuerte contradicción.



Por su parte, Moreno les confesó a los diputados presentes que no estaba de acuerdo con muchas decisiones tomadas por el gobernador, que incluso las había advertido como ministro político de la actual gestión, pero que Jalil no estaba escuchando. Fiel a su estilo pragmático, el primer mandatario catamarqueño decidió avanzar sin medir las consecuencias políticas. Hay especulaciones en torno a que aún la gestión Jalil no arrancó. Esto es un aspecto que mantiene alerta al peronismo que mira con atención a otros dirigentes como recambio interno. El temor es que a Jalil le pase lo mismo que a Macri, por falta de liderazgo y gestión, perder el poder en solo 4 años.

