Boudou aseguró que no quiere un indulto de Fernández

Además, el ex vicepresidente aseguró que su causa es "trucha".

El ex vicepresidente de la nación está en la cárcel, desde hace varios años, por la causa de la ex Ciccone Calcográfica. En este marco, Amado Boudou habló desde la prisión y aseguró que su sentencia es “trucha” y pertenece al “lawfare“, algo que también reclamó Cristina Kirchner. A su vez, afirmó que no quiere un indulto de Alberto Fernández, pero sí que se revise su sentencia.

El Intransigente informó que: ” El exfuncionario fue entrevistado esta mañana por el programa Crónica anunciada, que se trasmite por FM Futurock. En su diálogo con dicha emisora, afirmó que “nadie pretende que Alberto (Fernández) haga un indulto”. “Ninguno de los presos políticos queremos eso. Lo que debería haber es suspensión y revisión de las sentencias y las causas contra los presos políticos”, comentó.

Refiriéndose a su propio caso, aseguró: “La sentencia en mi contra fue trucha. Forma parte del lawfare“. En este sentido, apuntó contra el abogado Alejandro Vandenbroele, quien declaró en su contra. “Vanderbroele dice que yo le pagué al mismo tiempo que dice que no me conoce. Él solo es la punta del iceberg de los arrepentidos”, planteó.

En línea con lo anterior, cuestionó el Programa de Protección de Testigos , al cual presunto testaferro del exvicepresidente renunció recientemente. Según Boudou, está claro que este se utilizó “para perseguir a dirigentes políticos”. Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Mauricio Macri “intentó ocultar todas las barbaridades que hicieron con los arrepentidos”.

En una entrevista que concedió la semana pasada, ya había cuestionado al exmandatario por este tema. “Cuando Macri quiso cambiar de lugar el Programa de Protección de Testigos justo antes de irse, era la demostración de que lo usaron para cosas truchas. Y ahora quieren decir que Alberto Fernández quiere cambiar el Programa de Protección de Testigos y el que lo cambió fue Macri justo antes de irse”, había opinado.

Share this: Twitter

Facebook