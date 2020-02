El recorte en las jubilaciones en la justicia generará 400 vacantes

Así lo afirmó Alberto Lugones.

El presidente de la nación ya había advertido que las jubilaciones de los jueces eran muy altas y que por esta razón querían recortar en ese ámbito. En este contexto, desde la justicia vienen reclamando y mostrando su enojo por esta medida. A raíz de esto, Alberto Lugones, titular de la magistratura, aseguró que recortar por este lado generará 400 vacantes en el Poder Judicial.

Hace algunas semanas, el gobierno anunció los aumentos para las jubilaciones. Al mismo tiempo, envió hoy a la Cámara de Diputados el proyecto que propone modificar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y de los diplomáticos. El texto ingresará por la Cámara Baja y se espera que comience a ser discutido en el período de sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 29 de marzo.

En este sentido, Lugones aseguró que la iniciativa es un tema que preocupa a todos los miembros del Poder Judicial: “Muchos piensan que se podría reducir entre 30 y 40% los haberes que les tocaría recibir a la hora de jubilarse”. En ese sentido, el magistrado adelantó que la medida provocará una ola de jubilaciones masivas que generará entre 400 y 450 vacantes.

“Para la presidencia del Consejo es un tema complejo. Nos vamos a encontrar con que la mitad de la Justicia Federal va a quedar vacía”, remarcó. Además, explicó que existe cierta controversia respecto al impacto que tendría la normativa. “La información que tengo yo es que el gobierno piensa que esa norma no va a generar una situación tan compleja, pero nadie lo sabe a ciencia cierta”, afirmó.

“El gobierno dice que no pasa nada, que no va a afectar en demasía. Otros piensan que se podría reducir entre un 30% o 40% lo que se preveía que le correspondería a la hora de jubilarse. El impacto es importante”, agregó. “Lo que a mí me preocupa es la respuesta a la ciudadanía. El Poder Judicial no está funcionando como debería”, concluyó.

Fuente: NA

Share this: Twitter

Facebook