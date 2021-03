El padre Oscar Tapia criticó a los diputados de Catamarca: ¿por qué motivo?

El padre Oscar Tapia criticó a los diputados de Catamarca, el motivo fue el no tratamiento de la Ley de Educación de Gestión Privada, Social y Cooperativa. Este proyecto obtuvo la media sanción en Senadores para que sea tratada en la cámara baja, pero no sucedió nunca. El referente de la educación privada expresó: “La ley quedó en stand by y eso es responsabilidad de los legisladores”.

“Ese proyecto de ley logró media sanción en el Senado, suficientemente analizado y después salió y se trabó en diputados. Nosotros ya hicimos todas las consultas y quedó allí desde las sesiones extraordinarias de diciembre; al final no se resolvió y hasta el día de hoy seguimos esperando tener una ley que sea más simple con todo flexo legal. Y que permita un marco jurídico clarito para hacer”, declaró Oscar Tapia.

Siguiendo con sus palabras hacía los diputados agregó: “Sinceramente no les quiero decir nada a los legisladores porque el año pasado hemos hablado suficiente. A veces con más pasión y otras con menos, a veces hubo susceptibilidad en cuanto que consideran que como ciudadanos no podemos marcar la agenda. Les diría que hagan el trabajo que tienen que hacer, hay muchas realidades complejas en Catamarca”.

La ley tiene como punto fuerte que los tutores de los alumnos paguen un adicional por contribución de obras. “Hemos hecho todas las aclaraciones, había un adicional de obra, tema cuota, porque se tomaba el caso testigo. Lo hemos conversado con ellos, que son especialistas y de allí no sé, creo que es una cuestión interna de ellos como resuelven los temas”, comentó sobre la situación y el no tratamiento del proyecto.

Por otro lado, el padre Oscar Tapia indicó que el tema del adicional es un acuerdo que se hace entre los padres, propietarios y en caso de haber negativa no se realiza. “Es una cuestión de madurez, de diálogo, que de última si quieren sacar el artículo lo sacan, esto no es sustancial”, finalizó en diálogo con Radio Valle Viejo. De esta manera quedó a la espera de que los legisladores locales tomen cartas en el asunto.