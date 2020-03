Noguera inauguró las sesiones en Tafí Viejo El intendente hizo foco en el cuidado ambiental. The post Noguera inauguró las sesiones en Tafí Viejo appeared first on El Aconquija.

El jueves arranca el pago del 80% de los sueldos El cronograma se extenderá hasta el próximo 12 de marzo.

Relanzan vacunas para menores de edad Esto se realizó en la Policlínica Ginés González García.

Avanzan en la transformación de planes sociales a empleos Gabriel Yedlin se reunió con funcionarios del Entre de Infraestructura.

Ya son 14 los casos de dengue en Tucumán Así lo confirmaron desde el Sistema Provincial de Salud.

Trotta inauguró el ciclo lectivo en Burruyacú El ministro realizó este acto en medio de un histórico paro.

Histórico paro docente en Tucumán Miles de educadores fueron a la plaza Independencia a protestar.

Miles de tucumanos reclamaron seguridad La marcha se desarrolló en la plaza Independencia.

Alfaro inauguró las sesiones en San Miguel El intendente pidió austeridad a los políticos.