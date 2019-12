Recomendaciones para pasar de la mejor manera las fiestas

En El Aconquija te damos algunos consejos para que disfrutes de las celebraciones.

Las fiestas de fin de año son muy esperadas por la gran mayoría de la población, ya que es un momento en donde la familia se reúne y comparte un rato agradable. Esto es lo ideal, pero siempre aparecen los excesos en diferentes puntos que pueden arruinar la celebración. En El Aconquija te damos algunos consejos para que puedas pasarlas de la mejor manera.

El primer lugar tenemos que hablar de la alimentación, ya que en estas fechas, y gracias a la reunión en familia, hay más comida de lo normal en las mesas. Esto en un principio uno tiende a comer más y eso trae complicaciones. Desde el Sistema Provincial de Salud aconsejaron tomar abundante agua, ingerir comida liviana y en el caso de la carne tiene que estar bien cocida.

El pronostico del tiempo anuncia que para las fechas navideñas el calor será agobiante y eso es un factor que se tiene que tener en cuenta para pasar mejor las fiestas. Lo principal es usar ropa liviana, y en caso de estar expuesto al sol buscar mayormente la sombra, evitar los horarios de la siesta y usar protector solar. Nuevamente el consumo de agua es fundamental.

El alcohol en estas fechas se vuelva algo normal entre los mayores de edad. El principal complejo que se puede dar es consumir de manera responsable, para no terminar en un estado de ebriedad. A su vez, se indica que no hay que mezclar las bebidas. Los profesionales prohíben contundentemente conducir alcoholizado y designar un chofer que no vaya a beber.

Para finalizar, se hablará de los fuegos artificiales que son comunes en estas celebraciones de fin de año. En varias ciudades están prohibido su uso, es aconsejable acatar esta medida y no terminar las fiestas con una multa. En caso de que en tu localidad estén habilitadas, comprar en los locales oficiales, y tratar de usar aquellas que tengan bajo impacto sonoro.

