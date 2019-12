El Papa pide respeto por la libertad religiosa, por la vida y denuncia todo tip de abusos a menores

Grabó un video junto al secretario general de la ONU

El día 20 de diciembre el Papa Francisco grabó un video mensaje junto al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la visita que realizo al Vaticano. En la reunión el Pontífice denuncio todo tipo de abusos a menores, los ataques contra la vida humana, la persecución a los cristianos y la carrera armamentística que está sucediendo en el mundo.

Según una nota de Aciprensa, l Santo Padre calificó como “hermoso” el tener este encuentro en los días previos a la Navidad porque “son días en los que nuestras miradas se dirigen al cielo para encomendar a Dios las personas y las situaciones que más nos tocan el corazón” y añadió que “en esta mirada nos reconocemos hijos de un único Padre, hermanos”.

En el video el Pontífice agradeció “por todo el bien que hay en el mundo, y por todos aquellos que se comprometen gratuitamente, por quienes gastan su vida en servir, por quienes no se rinden y tratan de construir una sociedad más humana y más justa. Lo sabemos, no podemos salvarnos solos”.

Sin embargo, el Papa Francisco indicó que no podemos, no debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, los cuidados necesarios”. “No podemos permanecer indiferentes ante la dignidad humana pisoteada y explotada, a los ataques contra la vida humana, sea la que todavía no ha nacido sea la de cualquier persona necesitada de cuidados”

Además, indicó que “no podemos, ni debemos mirar a otro lado cuando en muchas partes del mundo los creyentes de distintas confesiones religiosas son perseguidos” y aseguró que “clama a Dios el uso de la religión para incitar al odio, a la violencia, a la opresión, al extremismo y al fanatismo ciego, así como usarla para obligar al exilio o la marginación”.

Finalmente pidió que “no permanezcamos indiferentes ante las numerosas guerras que todavía se combaten y que ven morir a tantos inocentes” y agregó que es “indispensable para construir un mundo pacífico” el confiar en el “diálogo entre las personas y entre las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento”.

