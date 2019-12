Médico con mal carácter volvió a tener problemas con pacientes

Violento médico ataca a sus pacientes

El día 14 de diciembre comenzó a circular un video en las redes sociales en donde se puede ver una feroz pelea entre un médico venezolano en la ciudad de Aconquija, con un vecino de la misma ciudad. El protagonista de este video es el Dr. Bello, quien en principio se radicó en Aconquija para luego ser trasladado a la ciudad de Andalgalá, donde también protagonizó una violenta escena similar.

El video fue publicado por un vecino de Andalgalá. En el mismo puede verse la violenta escena entre el medico venezolano y el marido de la víctima. En la publicación se explica que la pelea fue a raíz de que el Dr. Bello no quiso atender a una vecina que se acercó al hospital por una reacción alérgica.

En la publicación, el vecino reclama “Ahora nos lo tenemos que bancar aquí en Andalgalá a este médico inoperante. Fui a hacerme ver por una reacción alérgica y no me quiso atender porque, según él, no me estaba muriendo”. Seguido de eso, una catarata de mensajes en repudio de la actitud del médico se hizo eco en la famosa red social.

Además, el vecino agregó una foto de la reacción alérgica por la cual fue en primera instancia al hospital esperando ser atendido, pero lo que menos se esperaba era terminar de esta forma con el médico que trabaja en la ciudad de Andalgalá. De aquí surge la cuestión de la contratación de médicos extranjeros con conductas violentas para atender a los vecinos y vecinas que se acerquen a los centros de salud del interior.

