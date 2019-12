Las gestiones del Gobernador Jalil para conseguir la licencia social para Agua Rica

En esta ocasión, el gobernador de la provincia de Catamarca, el Sr Raúl Jalil, se hizo presente en la ciudad de Andalgalá. En la ciudad la actividad minera no ha logrado impactar de manera positiva en la sociedad. La gente tiene temor de que un proyecto nuevo, que es la continuidad de Alumbrera, pueda ponerse en marcha por los problemas ambientales que generaría. Al margen […]

En esta ocasión, el gobernador de la provincia de Catamarca, el Sr Raúl Jalil, se hizo presente en la ciudad de Andalgalá. En la ciudad la actividad minera no ha logrado impactar de manera positiva en la sociedad. La gente tiene temor de que un proyecto nuevo, que es la continuidad de Alumbrera, pueda ponerse en marcha por los problemas ambientales que generaría. Al margen de que en la población haya ganado el “no a la minería” el intendente de Andalgalá confirmo que no va a hacer nada que los andalgalenses no quieran.

De esta forma el gobernador Raúl Jalil quiere poner en marcha el proyecto de Agua Rica y está moviendo algunas palancas para que la gente comience a visualizar que con otra administración es posible una minería responsable. En el día de ayer, Jalil se hizo presente en Andalgalá y converso con dos intendentes, el Ing. Córdoba y el Sr Cristian Gutiérrez. Se habló de un nuevo trazado de un camino que conectaría a la ciudad de Andalgalá-Aconquija en la posible salida a Tucumán, haciendo un camino más seguro y que mejoraría el turismo de la zona.

Además, conversaron acerca del problema del agua. Los intendentes afirman que hay agua pero que el problema es la inexistencia de un reservorio para que la gente tenga plena disponibilidad. El gobierno tiene pensadas soluciones para que a la gente no le falte el agua y está actuando para revertir esta situación.

La licencia social no es algo que tiene que conseguir la empresa, sino que es algo en lo que deben trabajar los tres niveles de gobierno en conjunto. En este sentido, el presidente Alberto Fernandez debe también dar señales sobre cuál va a ser la situación sobre el litio, ya que en su última visita tenía pensado sobrevolar la zona para interiorizarse del tema, tener una vista panorámica, entender las implicancias ambientales, hablar con posibles inversores y tocar el tema de Agua Rica.

El atraso en Andalgalá y la decadencia de la ciudad es algo notable. Los últimos ocho años de la gestión de Alejandro Páez, quien llego al gobierno de la mano de Proyecto Sur de Pino Solanas y quien hoy es diputado provincial de Juntos por el Cambio, utilizó en destinos inciertos el dinero que recibía el municipio en concepto de regalías mineras. Antes de Páez estuvo José Eduardo Perea, quien tampoco pudo convencer a la sociedad de los fondos mineros y tiene varias denuncias por sus irregularidades en su gestión.

El gobernador Jalil visitó la ciudad de Andalgalá en donde solo tuvo reuniones institucionales y dejó esperando a la dirigencia política generando malestar entre sus militantes, quienes fueron los que caminaron e hicieron la campaña para que resulte gobernador.

