La excusa perfecta de dos miembros de la Corte para no ir a la reunión con el Gobernador Jalil

El gobernador se reunio con 3 de los 5 miembros de la Corte Suprema de Catamarca

En el día de ayer existió una reunión entre el gobernador de la provincia de Catamarca, el Lic. Raul Jalil, el vicegobernador de la provincia, el ing. Ruben Dusso, la Presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Vilma Molina, y los Sres. Ministros del Alto Tribunal, Dres. Miguel Figueroa Vicario y Raul Cipitelli, y la diputada Cecilia Guerrero, quien es presidenta de la camara de diputados.

En la reunión llevada a cabo entre la cúpula de poder de la provincia de Catamarca faltan dos miembros de la Corte de Justicia de Catamarca. Ellos son Jose Caceres y Amelia Sesto de Oliva. La pregunta es, si los otros tres miembros de la Corte se encontraban en la reunión, por que no asistieron los otros dos?

La respuesta y excusa perfecta que dieron los dos miembros que no fueron invitados es que, justamente, no los invitaron y no estaban enterados. Pero detrás de esto existe una razón política. ya que la legislatura provincial arremetió contra la figura de Jose Caceres y Amelia Sesto de Leiva, incitando sus renuncias y jubilaciones.

En la publicación de Facebook que realizo la diputada Cecilia Guerro, donde adjunto una foto de la reunión, afirmo que “acordamos pautas de articulación entre los tres poderes del Estado Provincial, con la finalidad de propender al mejoramiento del servicio de administración de Justicia”.

Finalmente, la respuesta de por qué faltaron ambos maximos miembros de la Corte de Justicia de Catamarca es que no querían aparecer en la foto con quienes los quieren tirar por la ventana. Entre ellos y el gobernador Raul Jalil existe otro tipo de relación que con el corpaccismo, cuyos legisladores son los mas interesados en querer dejarlos afuera de la Corte para así ganar dos lugares más y tener mucha mas fuerza en el poder judicial de la provincia.

