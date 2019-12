Doble moral: Intendente echa gente mientras tiene a su hija de “ñoqui”

La hija de la intendenta vive en Cordoba pero "trabaja" en la legislatura de Catamarca

El hecho indignante ocurrió en la localidad de Valle Viejo donde la intendenta Susana Zenteno, quien llegó a la intendencia proponiendo un proceso de transparencia y paz y una de sus primeras decisiones fue rescindir todas las designaciones que había hecho la gestión anterior, tiene a su hija como “ñoqui” en la cámara de diputados de Catamarca pero la joven, aunque parezca increíble, vive en Córdoba.

La actual jefa comunal chacarera estaba escandalizada por nombramientos mal hechos, irregularidades, por vaciamiento del municipio. Todo tipo de criticas vinculadas al aspecto inmoral, pero mientras ella deja a gente afuera del municipio, su hija fue designada en la cámara de diputados mientras vive en Córdoba.

Mediante un documento al que accedimos del poder legislativo de Catamarca, se puede leer como queda designada la hija de la intendenta Susana Zenteno. Aparte de la doble moral de la jefa comunal chacarera, está la aceptación por parte de la Cámara de Diputados de Catamarca, quienes saben que “es la hija de”.

Esto es sin duda un acto de complicidad del arco político. Se tiene en cuenta solo a los hijos del poder. Esta designación fue firmada por el presidente de la cámara de diputados de la provincia, el Sr. Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca. Estaría siendo absorbida por Paola Fedeli, diputada provincial y nuera de Lucia Corpacci, quien casualmente apoyó la candidatura de Susana Zenteno.

No quedan dudas que estamos ante un caso extremadamente delicado ya que mientras hay trabajadores que no recibieron la renovación de sus contratos, la hija de la intendenta va a ganar miles en el poder legislativo de una provincia en la que no vive.

