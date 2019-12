Jalil espera terminar con Alberto obras de agua paralizadas por Macri

El gobernador hizo declaraciones de todos los temas.

En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia de Catamarca, Raul Jalil, hizo un balance de los primeros días de su gestión y conversó con la prensa sobre diferentes temas, entre ellos habló sobre política nacional y planes de obras publicas, sobre el asesor proveniente de Israel que colaborará en la reutilización del agua cloacal, también comentó la situación de la minería en la provincia y los deportes.

En primer lugar, el gobernador conversó sobre la política nacional y las obras y afirmó que “la situación fiscal de la provincia está bien. El gobierno de Lucía Corpacci fue una buena administración. Otros gobernadores están teniendo problemas para pagar los sueldos.

Hay que invertir en servicios públicos (agua, luz), hubo obras que se paralizaron en los últimos años por parte del gobierno nacional. Lo bueno es que cambió la mirada con Alberto y Cristina, lo que nos dará un apoyo muy grande para conseguir los fondos para estas obras que ya están proyectadas.” dijo Jalil.

Con respecto a las obras eléctricas, el gobernador afirmó que “necesitamos conectar Santa María con el norte de Belén, estamos buscando los fondos. En febrero comenzamos con la picada de la futura ruta Pomán- Concepción. La ruta Aconquija- Andalgalá por donde va el mineraloducto de Alumbrera es un gran proyecto, se ahorra mucho en tiempo y la belleza del lugar es increíble.

Con Alberto y Cristina, vamos a tener una política de vivienda que va a reactivar la economía. Tengo mucha fe en el gobierno nacional.”

En segundo lugar, el gobernador confirmó la llegada de un asesor Israelí para reutilizar agua cloacal en la producción: “en febrero viene un asesor israelí para ver la reutilización del agua cloacal para el ámbito agropecuario. Vamos a tratar las lagunas para volver a utilizar esa agua en la producción. Además hay que avanzar con energía solar en los pozos de agua.

En tercer lugar, el gobernador de Catamarca hizo declaraciones sobre minería, en este caso sobre el proyecto de Agua Rica. En este sentido, afirmó que “este proyecto de Agua Rica no el mismo que el anterior. Ellos (las empresas) no han presentado el Informe de Impacto Ambiental, una vez que lo presenten lo vamos a estudiar. Pero en principio es muy diferente al de 2008 donde sí tenía un impacto negativo en el medio ambiente Si no hacemos minería, va a ser difícil buscarle una salida laboral a la gente”.

Finalmente, habló sobre la situación de los deportes en Catamarca. Sobre el Estadio Bicentenario “se pidió autorización en la justicia, esperamos la respuesta para poder intervenir la infraestructura pero la política va a estar concentrada en actividades que generen un efecto multiplicador como la vivienda. Nosotros vamos a trabajar para lo que menos tienen. Las prioridades van cambiando.”

