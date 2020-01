En las clínicas de la familia del gobernador Jalil cobran un plus por cada consulta médica

Los médicos cobran un plus por cada consulta medica.

Las tensiones entre los intereses personales y las responsabilidades públicas del gobernador Jalil parece que no tienen fin. En las últimas horas trascendieron denuncias que indican que en las clínicas privadas que pertenecen a la familia del gobernador de Catamarca están cobrando un plus extra por cada consulta medica.

La denuncia tardó poco tiempo en divulgarse y desde El Aconquija pudimos acceder a uno de los testimonios: “Ayer fui al medico al Sanatorio Junin y me doy con la novedad que cobran un plus de 200 pesos. Grabé el momento en que la secretaria me los cobraba para hacer la denuncia correspondiente en OSEP“.

En este sentido, Bazan entró en conflicto con Jalil, ya que el responsable de la Obra Social de Empleados Públicos indicó a todos sus afiliados que en cualquier lugar que vean que se están haciendo este tipo de maniobras las denuncien a la misma OSEP. De esta forma, Bazan estaría enfrentando a quien le dio el puesto en la OSEP, mientras que defiende a sus afiliados de este tipo de prácticas.

La declaración del afiliado continúa diciendo: “Ya hice la denuncia ante el OSEP, pero quisiera saber si el sanatorio de la familia de nuestro gobernador también será sancionada o si solo será un engaño más de la OSEP. En la clínica ICI ningún médico cobra plus”. Desde la OSEP indicaron que las denuncias deben ser realizadas para el fin de sancionar a los médicos que cobran el plus.

De esta forma se confirma lo que venimos anticipando hace ya un tiempo, lo que haga el gobernador Jalil entra en conflicto de intereses. No se les puede cobrar un plus a los afiliados que aportan de sus ingresos a la obra social, pero al parecer esto a la corporación Jalil no le importa y avanza de todas formas frente a los intereses de los bolsillos de las mayorías.

Share this: Twitter

Facebook