Aislamiento y abandono: la situación de quienes viven en Minas de Culampajá

Sin camino y abandonados a su suerte, los ciudadanos lamentan la falta de atención.

Las rutas de Catamarca dejan mucho que desear, muchas son intransitables, y en consecuencia dejan aislados a pueblos completos. Además, sabemos que las personas de toda la provincia constantemente deben salir de sus hogares en búsqueda de bienes que no poseen, y a veces, hasta de servicios fundamentales como el agua. En esta oportunidad, la problemática se traslada a Minas de Culampajá.

Este lugar es un poblado que dista a 30 km de Corral Quemado (Departamento Belén). Allí existe una mina de oro abandonada, que en su momento era sinónimo de riqueza, pero que lamentablemente hoy es reflejo de pobreza y falta de esperanza para todos los catamarqueños. El camino que une a Minas de Culampajá con Corral Quemado está en pésimas condiciones.

Una publicación de Facebook detalla: “Camino intransible en Minas de Culampajá, donde trabajan docentes y padres colaborando. Hasta el día de la fecha no hay ni una camioneta, tenemos al Sr. intendente y él no se preocupa por mandar a hacer arreglar, cuando ellos tienen todas sus rutas asfaltadas. No se aflige por la gente de la zona, nosotros también necesitamos de ustedes, así como también ustedes necesitan de nosotros en tiempos de elecciones. Queremos que nos ayuden con el camino y manden las máquinas. Con los contratados y quemados que tiene en Corral quemado (localidad de Belen), ya que a los jóvenes de esta zona les cortaron el contrato que tenían, ahora salgan ustedes a trabajar el camino. Nosotros tenemos que trasladarnos a Corral quemado a buscar mercadería y medicamentos. Por favor haga algo por esta zona. Isidro Octavio Gomez, se necesita que arregle el camino.”

El reclamo es válido. En las fotos podemos observar el estado paupérrimo del camino, y lo imposible que se hace el tránsito en la zona. Además, la necesidad que tienen las personas de trasladarse para buscar mercadería y medicamentos es real. Cabe destacar que transitar por un camino en malas condiciones no es simplemente incómodo, sino que resulta un peligro para los viajantes.

Las personas de Minas de Culampajá no pueden seguir aisladas y necesitan de las obras correspondientes para poder salir de allí. El gobierno se olvida de que es el propio pueblo quien los elige, y quienes merecen una vida digna, considerando que ellos también pagan sus impuestos como cualquier argentino. La falta de empatía es notable, y la injusticia reina en Catamarca.

