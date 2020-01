Con custodia policial, se construye el acueducto minero en Antofagasta

Las mineras avanzan en el acueducto para Litio, pero con la necesidad de la presencia de la fuerza.

Como ya venimos informando en El Aconquija, la cuestión minera en Catamarca es polémica, ya que se avanza sin consenso social, a pesar de los planteos de la sociedad. El gobierno y las empresas mineras no tienen en cuenta a la opinión de las personas que viven en el lugar, que tienen sus casas y toda su vida allí, como si eso fuera poco. En esta oportunidad, se impone la fuerza nuevamente, estableciendo custodia policial para construir el acueducto minero en Antofagasta. Esta intervención de la policía ya se había dado en otros casos, lo que significa que el gobierno está al tanto de la falta de consenso social, por eso prevé incidentes, sino no se necesitaría de esta custodia.

Cabe destacar que el gobierno de Catamarca ya inauguró el parque solar fotovoltaico, que no funciona, ya que no da con la energía necesaria. En esta promesa, el costo de la energía iba a ser más barato, pero esto no pasó. Un tramo de la ruta que conduce a Antofagasta también fue inaugurado, y la queja es la mala calidad. Todo esto es entendido como una especie de juego o de sometimiento que establece el gobierno sobre sus propios ciudadanos. Prometen cosas que supuestamente van a mejorar la vida de los ciudadanos, y son simplemente fracasos.

La violencia no es solamente poner custodia policial, justificando la violencia oficial e institucional, sino que también tiene otras formas. El hecho de que no esté la gente del lugar ahí trabajando, es forzoso e incómodo para la población. Se le quita la fuente de trabaja a una familia expectante, que en muchos casos necesita de esta fuente y está esperanzada.El acueducto del río Los patos está trayendo grandes polémicas. De algún modo, la jugada organizada del gobierno puede salir bien, pero es también un riesgo porque si se evidencia judicialmente a la metodología que implica la no participación de los ciudadanos, se puede llegar a paralizar el proyecto minero.

Cabe también recordar que, en su momento, el director de la escuela de Antofagasta y el exsenador, hacían negocios con las mineras, especialmente con la empresa Livent, que son los mismos que le alquilan al gobernador de Catamarca las oficinas. Específicamente, el director alquila una camioneta de la empresa y el ex senador es el chofer. Poco importa el agua si referentes tan visibles como ellos terminan arreglando con las empresas, y se evidencia cómo las propias empresas van comprando a la sociedad con dádivas, poco a poco.

Es decir, hay muchas irregularidades y complicidades. Además, se piensa poco en el impacto ambiental y en el impacto social. Cabe considerar que el gobernador anunció la construcción de dos diques, pero ahí no llueve y se evapora mucho el agua, o sea, hay que ver la vida útil del dique. Curiosamente, toda esta situación coincide con que los vecinos alegan que están amenazados de no hablar con los medios sobre el tema.

