El ministro de Desarrollo Social se fue de vacaciones y la gente está sin bolsones

La situación es desesperante para muchas personas que dependen de la ayuda estatal. Acción Social Directa abre el 17 de febrero

El ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, está de vacaciones junto a su esposa Argelia Torres, quien es a su vez la directora de Acción Social Directa, repartición que es la encargada de otorgar los bolsones, pero la entrega de la mercadería no está sucediendo y deja a miles de damnificados en la ciudad, entre ellos niños y adultos mayores que enfrentan dificultades para alimentarse.

Acción Social Directa vuelve abrir recién el día 17 de febrero, según lo indica un cartel pegado en la puerta de ingreso en el que se puede leer: Entrega de módulo alimentario a partir del día 17/02/2020. La situación es desesperante para muchas personas y muy grave para los niños y ancianos que necesitan con urgencia la ayuda estatal. La “atención al público” brilla por su ausencia.

Las personas lloran en las puertas del organismo porque no tienen para comer. Un chico y una niña de aproximadamente cinco años esperaban días atrás una ayuda del Gobierno para poder alimentarse, fue en vano. El miércoles pasado, un señor que sufrió la pérdida irreparable de su madre se encontró con que no tenía cobertura de sepelio porque no había ninguna autoridad para firmar la documentación requerida.

Marcelo Rivera fue ministro de Gobierno de la pasada administración en el Ejecutivo Provincial que conducía Lucía Corpacci. Raúl Jalil, cuando asumió como gobernador, lo nombró como ministro de Desarrollo Social. Cuando el mandatario fue cuestionado por la decisión, definió a Rivera como un gran militante de toda la vida.

La asistencia social directa creció un 50% en 2019, por eso es fundamental para la sociedad en la actualidad. Los bolsones que se entregan son compuestos por varios productos, como por ejemplo azúcar, fideos, arroz y harina, entre otros. Por su parte, la agrupación “Pancitas Felices” repartirá este sábado mercadería en los barrios Monte Cristo, La Rivera, ex Sussex, Banda de Varela y Villa Eulalia de Catamarca.

