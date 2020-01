La Policía hace turismo en Antofagasta mientras custodia el acueducto

La obra sigue generando polémica. A las dudas por su impacto ambiental, ahora se suma el escándalo por el uso de los móviles policiales para pasear

Mientras custodian la construcción del acueducto del río Los Patos, efectivos de la Policía de la provincia de Catamarca aprovechan y hacen turismo en Antofagasta de la Sierra en los móviles policiales. Tiempo atrás hubo un caso en el que un comisario andaba de paseo con su familia haciendo turismo en un móvil policial y hasta se sacaron fotos.

Son muchas las voces que se oponen a la construcción del acueducto sobre el río Los Patos y alegan que la obra podría generar un gran daño ambiental, alcanzando a la fauna y flora del lugar. De concretarse, la empresa Livent, que explota litio en el Salar del Hombre Muerto, se vería muy beneficiada.

La empresa Livent antes se llamaba FMC Lithium. Cambiaron el nombre de fantasía pero son los mismos, utilizan la misma metodología de trabajo y ahora aparecen con nuevo nombre y de la mano del Gobierno. Entre ellos hay un acuerdo y proveer agua forma parte del compromiso que asumió el Gobierno.

La sociedad ya no cree en las promesas. Hace más de 20 años que sacan litio de Antofagasta y todavía siguen con problemas de energía, no tienen gas natural, en el lugar no hay leña para calefaccionarse y el proyecto sobre energía solar no tuvo los resultados que se esperaba: los vecinos dicen que aumentó el costo del servicio y que no es buena la calidad de la energía.

A estos cuestionamientos se les debe sumar la forma en que la Justicia y la Policía trabajan -bajo el ala del Gobierno- con respecto a la construcción del acueducto del río Los Patos. Ahora también se filtra material que deja el descubierto la impunidad con la que se utilizan los móviles policiales para hacer turismo en Antofagasta de la Sierra.

