Intendentes peronistas quieren que Alberto condone deudas generadas por gestiones anteriores

El reclamo es llevado a cabo por las autoridades de cuatro localidades. Quieren hacer llegar su pedido al presidente

Los intendentes peronistas Susana Zenteno de Valle Viejo, Luis Polti de Recreo, Mario Sosa de Tapso y Eduardo Menecier de Paclín, quieren que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, perdone deudas generadas por intereses producto de la administración y convenios asumidos por gestiones anteriores.

Nación tomó la medida en 2018 de la devolución del 15% que retenía de coparticipación a las provincias para el financiamiento de la Anses y también ofreció un crédito que tomaron los gobiernos provinciales. Con el cambio de autoridades, algunos intendentes buscan una solución ante la difícil realidad económica que enfrentan.

“Estamos mal económicamente, muy mal. Nosotros vamos a ir a pedirle a nuestro presidente que nos condone la deuda de los intereses. Nosotros no somos culpables de que la gestión anterior no haya pagado a tiempo. No es que seamos desalmados ni malas personas, no podemos hacer trabajar gente si no le vamos a poder pagar”, reflexionó Polti.

Por otra parte, respecto a futuros beneficios para los pobladores de su localidad, el intendente Polti afirmó: “Hemos firmado un convenio con Provincia, a partir de mayo se empieza a limpiar el dique y ahí se van a hacer obras complementarias para que pueda ir la familiar a disfrutar del dique”.

Share this: Twitter

Facebook