El video del gobernador Jalil en avión privado que desató críticas en las redes sociales

Los usuarios criticaron la actitud del mandatario provincial. Disfrutó de música en vivo durante un vuelo privado

Un video, que el mismo gobernador Raúl Jalil filmó en pleno vuelo, desató fuertes críticas en las redes sociales. Junto al mandatario aparecen Jorge Moreno (ministro de Gobierno), Marcelo Rivera (ministro de Desarrollo Social), Marina Andrada (diputada provincial) y Jorge Herrera (intendente de Las Juntas), distendidos y disfrutando la música en vivo de la folclorista Silvia Pacheco a bordo de un avión particular.

La indignación de los usuarios es porque mientras la situación social es muy crítica en Catamarca debido al desempleo, a la falta de agua, de salud y seguridad, entre otras necesidades, en el video se los ve a los dirigentes políticos regresando de Buenos Aires en un avión privado.

Por su parte, el diputado peronista Hugo Ávila se mostró indignado ante este hecho y afirmó que no es bueno que el gobernador de la provincia se muestre “de fiesta” en pleno vuelvo mientras los catamarqueños sufren con la falta de salud, empleo y salario digno.

“Creo que no es bueno que el gobernador de la provincia se muestre a diez mil metros de altura de fiesta mientras abajo los catamarqueños, sus comprovincianos, padecen la falta de salud, de empleo, de salario digno y de tantas carencias que sufre hoy el pueblo de Catamarca”, aseveró Ávila.

“Fundamentalmente no aprobé el presupuesto del 2019 porque contenía la autorización para que el Gobierno de la Provincia gaste 16 millones de dólares para comprar un avión para que se mueva el gobernador y todos sus funcionarios”, explicó el diputado.

“Después de este video creo que está claro que no es una prioridad y que tiene que ser como en la provincia de Mendoza, donde el gobernador no pueden tener avión privado. Los gobernantes tienen que viajar en el avión de línea para mezclarse con el pueblo, como tampoco tienen que tener residencia”, afirmó Ávila.

“Si vamos a avanzar contra los privilegios de la dirigencia política tenemos que eliminar estos gastos. No pueden comprar un avión, alquilar vuelos privados ni tener una residencia particular los gobernadores. Hay que avanzar en serio con la reducción del gasto político y no quedarnos meramente en la reducción del gasto parlamentario”, finalizó el diputado.

Share this: Twitter

Facebook