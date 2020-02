El intendente machista: “Las mujeres son todas vagas”

Las desafortunadas expresiones de un intendente que no entiende

“Respeto y calidad de trabajo: eso es lo que tiene que tener el municipio”, fue el slogan con el que comenzó a hablar el intendente Luis Polti de Recreo. “Polti está conversando y dialogando con la gente y con los empleados. Vamos a seguir haciendo y restringiendo, para que este la gente que verdaderamente tiene que estar”, son palabras con las que Luis solamente se vanagloria, ya que la realidad dista mucho de estos conceptos.

Curiosamente, Luis considera que las mujeres no son un sexo apto para el trabajo, es decir, cuando habla de gente y de empleados, solo habla de los de género masculino. Por razones que solo el conoce, Polti considera que las mujeres son vagas y que no acatan órdenes, es decir, que no se las puede mandonear a su merced. Al parecer, el intendente está con problemas con el género opuesto, ya que se encargó de opinar sobre las mujeres en más de una oportunidad.

El intendente está seguro de que no debe contratarse a más mujeres en la Municipalidad, ya que no son idóneas, bajo su criterio. Teniendo en cuenta el movimiento feminista que surgió en los últimos tiempos, y que no hay ningún estudio que avalen sus palabras, el intendente parece vivir en épocas pasadas, evidenciando su acérrimo machismo, arraigado en su pensamiento y expresado en sus palabras.

“Tenemos 363 mujeres y que hacemos? No se las puede mandar. Les decimos algo y dicen no no y no”. El señor denuncia que en su municipio las mujeres están malacostumbradas y que en vez de trabajar, denuncian cualquier cosa. Es cierto que en la Municipalidad de Recreo hay más de 300 mujeres que trabajan en el lugar. ¿Es realmente posible que 300 personas, por el simple hecho de ser mujeres, no trabajen como corresponde? Es realmente un retroceso insultar a una mujer por su mera condición de ser mujer.

Desde El Aconquija repudiamos estas palabras y valoramos a las mujeres. Las mujeres son seres humanos, y no puede generalizarse a la vagancia en todo un género. No hace falta nombrar incontables ejemplos de mujeres laboriosas, trabajadoras, profesionales, inteligentes, destacadas y demás que hay en nuestro país y en nuestra provincia. Ofender a la mitad de la población es poco para el intendente, según parece.

Share this: Twitter

Facebook