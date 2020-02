Audio del intendente machista: “No son vagas, están enfermas”

El intendente que tildó de vagas a las mujeres quiere solucionar su error en vano.

Luego de ver la reacción de los catamarqueños y catamarqueñas por sus repudiables dichos, Luis Polti decidió retirar lo ya dicho, pero sin mucho esfuerzo. Está a la vista que tampoco trató fervientemente de enmendar sus palabras, simplemente siguió ofendiendo a todos. Ahora los que escucharon sus dichos son sordos, o pésimos interpretadores. “Yo nunca dije eso” fueron sus palabras.

En su réplica, el dirigente manifestó: “Yo nunca dije que eran vagas, dije que tenían carpeta medica no que no querían trabajar. Tengo 272 carpetas médicas, y tener carpeta médica es distinto a no trabajar”. Al finalizar esta corta expresión, sin pedido de disculpas, ni haciendo mea culpa, continuó hablando de otros temas que aparentemente le incumben más.

Si el intendente considera que 272 de sus trabajadoras están enfermas, ya que según él tiene 272 carpetas médicas, recae en su pensamiento machista de que las mujeres son un problema. Si una mujer está enferma, no puede trabajar. Si todas las mujeres de su municipio están enfermas, es porque hay una epidemia en el mismo. El intendente aclara y oscurece cada vez más.

El intendente de Recreo mantuvo que el género femenino es inepto para trabajar y así lo hizo saber en sus palabras. Le recordamos a Luis que el mismo dijo: “Son todas vagas”, y agregó unas palabras más diciendo: “Tenemos 363 mujeres ¿y qué hacemos? No se las puede mandar. Les decimos algo y dicen no, no y no”. Lejos de halagar a sus trabajadoras, el dirigente las ninguneó y subestimó.

Destacamos que en El Aconquija repudiamos estas palabras y valoramos a las mujeres. Las mujeres son seres humanos, y no puede generalizarse a la vagancia en todo un género. No hace falta nombrar incontables ejemplos de mujeres laboriosas, trabajadoras, profesionales, inteligentes, destacadas y demás que hay en nuestro país y en nuestra provincia. Ofender a la mitad de la población es poco para el intendente, según parece.

Share this: Twitter

Facebook