Policía de Catamarca violenta: agresión a una familia

Un nuevo y lamentable hecho proveniente de la policía de Catamarca.

La policía de Catamarca es protagonista de otro hecho lamentable. En el día de hoy, El Aconquija recibió el mensaje de un transeúnte proveniente de Santiago del Estero denunciando una agresión que recibió de parte de un suboficial de Catamarca. El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 21.30 horas del día de ayer, en la ruta 38, que une Concepción con Nueva Conesta. La víctima fue el Dr. en Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Catamarca, Jorge López y el agresor el suboficial mayor Romero.

El relato en primera persona

Según el relato del doctor, el se dirigía por la ruta tranquilamente con su familia cuando comenzó el incidente: “Una moto hacia zigzag en la ruta y no me dejaba pasar. Le hago señas de luces y logro pasarla, pero llegando al puesto caminero de Nueva Conesta siento que me patean el auto y me rompen el espejo con un arma. Cuando bajo el vidrio veo que el agresor estaba armado y uniformado.”

Continuó su testimonio agregando: “Yo venía con mi familia, mis dos nenas, y me amenazó a mí y a toda mi familia con el arma reglamentaria. Me pateó la puerta, rompió el guardabarros y siguió el camino porque la caminera no lo paró. La caminera nos detiene y gracias a una intervención del Sr. Carlos López Veliz se comunican con fiscalía y nos dejan seguir nuestro camino”.

Según el Dr., quien intervino fue el Fiscal Feztina, ya que el y su familia se encontraban ilegalmente demorados en el puesto caminero. “Mientras tanto el suboficial nunca estuvo en el puesto caminero. Nos señaló y siguió, y por eso los oficiales actuaban. El mismo oficial que nos puso el arma en la cabeza a metros del puesto caminero, fue quien dio la orden de detenernos”.

De acuerdo con la información brindada por el Dr., el suboficial no venía en buen estado mientras manejaba por la ruta y su actitud fue siempre ofensiva. No respetó a unos simples pasajeros y quiso demostrar su poderío desagradable e injustamente. Otro lamentable hecho para la policía de Catamarca que se suma a la interminable lista.

