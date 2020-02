El éxito de River

El Millonario venció a Unión por 2 a 1.

Este domingo por la noche en Santa Fe se disputó el partido entre River y Unión. El Tatengue pudo golpear primero, y tomó la delantera de la mano de Walter Bou. River no se quedó y con goles de Ignacio Fernández y Robert Rojas, pudo quedarse con el encuentro por 2 a 1. Esta victoria es muy importante para los dirigidos por Gallardo, ya que le volvieron a sacar tres puntos a Boca.

River comenzó el año con un objetivo claro, que es ganar la Superliga. Esta competencia es la única que Marcelo Gallardo no ganó como técnico del Millonario, y por eso es el mayor deseo. Por esta razón, la visita entró desde el comienzo a buscar el cotejo. Por el otro lado estaba Unión de Santa Fe que venía dulce luego de debutar con una victoria en la Copa Sudamericana.

El partido arrancó muy parejo, en los primeros minutos no se sacaron grandes diferencias, y se fueron al descanso. Luego, A los 47′ del complemento apareció el entrerriano y ex Boca, Walter Bou, que aprovechó la oportunidad y adelantó a su equipo. Esto provocó la reacción de inmediata de River, quien a los 54´ igualó el marcador de la mano de Ignacio Fernández.

A partir de este momento, Unión se vio acorralado por el juego de la visita y no pudo casi atacar. El Millonario siguió insistiendo, y a los 65, apareció Robert Rojas, quien marcó el 2 a 1. Luego de esto, el partido se estancó, River manejó más el balón, mientras que el Tatengue no pudo reaccionar. Al final, el resultado no varió y los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con una victoria muy importante.

El Millonario sumó su tercera victoria consecutiva en este 2020. Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Gallardo mantuvieron la punta de la Superliga Argentina de Fútbol y le sacaron tres puntos de ventajas a su rival de toda la vida, Boca. Por su parte, Unión de Santa Fe cayó por segunda vez consecutiva y se encuentra en la ubicación número 18 de la tabla de posiciones.

