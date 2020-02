Atlético volvió a caer en la Superliga

Los goles de la visita lo convirtieron Silva y Hauche.

Atlético Tucumán cayó ante Argentinos Juniors por 2 a 0, en el marco de la jornada 20 de la Superliga Argentina de Fútbol. Los goles del Bicho de La Paternal lo convirtieron Santiago Silva de penal y Gabriel Hauche. Con este resultado, el dueño de casa sumó su segunda derrota consecutiva, luego de un invicto de 11 partidos. A su vez, la visita volvió a la victoria.

Atlético Tucumán llegaba dulce al partido contra Argentinos, ya que había podido ganar en la Copa Libertadores. Además, el Decano quería volver a la victoria, ya que desde la fecha 14 no podía ganar en la Superliga Argentina. Por su parte, el Bicho no comenzó de la mejor manera el año, perdió la punta de la mano de River y necesitaba el triunfo.

El partido comenzó con mucha intensidad de ambos lados. La visita consiguió rápidamente una tarjeta amarilla, ya que Germán Delfino le mostró la cartulina a Carlos Quintana. El Decano no pudo controlar tanto el balón, pero si intentó aprovechar los errores del rival. El Bicho si manejó la pelota, pero no fue profundo y no generó una clara chance de gol. Finalmente, ambos se fueron al descanso en tablas.

El segundo tiempo arrancó nuevamente con mucha intensidad y con ambos conjuntos repartiéndose el marcador. El reloj corrió, y a los 71 llegó una incidencia que cambió todo. Leandro Díaz recibió la tarjeta roja y esto benefició a Argentinos. El Bicho quebró el cero en el marcador con gol de Santiago Silva y minutos más tarde Gabriel Hauche anotó el 2 a 0 final.

Esta victoria le sirvió al Bicho que volvió a sonreír luego de varias jornadas sin poder hacerlo. Los de La Paternal suman 35 puntos, están terceros y a siete puntos del líder River. A su vez, el Decano sigue sin conseguir un triunfo en la Superliga. La última fue ante Unión de Santa Fe en la fecha 13. Actualmente, los tucumanos están en la decimotercera posición, fuera de las copas.

