Atlético visitará Medellín para seguir con la ilusión

El Decano buscará sacar un buen resultado.

Atlético Tucumán quiere seguir con vida en la Copa Libertadores de América. Por esta razón, el conjunto tucumano ya se encuentra en Colombia, donde visitará esta noche a Independiente Medellín por la segunda fase de la competencia. El cotejo arrancará a las 21:30 y contará con el arbitraje del brasileño, Bruno Arleu. Recordemos que el ganador de esta serie integrará el Grupo H.

El Decano volvió a jugar este año la Copa Libertadores luego de un año de ausencia. En la primera fase, los tucumanos se enfrentaron con The Strongest de Bolivia, en la ida, los tucumanos sufrieron la altura y cayeron por 2 a 0. En la vuelta, vencieron en el tiempo regular, fueron a penales, y gracias a la actuación de Cristian Lucchetti pudo clasificar.

Para esta ocasión, el Decano buscará lograr un resultado que lo deje bien parado para la revancha y no sufrir tanto. Atlético volverá a una cancha que le trae buenos recuerdos, porque ahí eliminó en 2018 a Atlético Nacional, por los octavos de final de la Libertadores. Para este partido, el único que no viajo fue el defensor, Yonathan Cabral, quien tuvo un inconveniente personal. #ConmebolLibertadores



¡Nos vamos a Colombia! ✈️🇨🇴



📋 Estos son los 22 futbolistas designados por Ricardo Zielinski para el partido de este martes, en Medellín.



🕜 La delegación partirá a las 18:30 en vuelo charter, desde el aeropuerto Benjamín Matienzo.#VamosDecano 💪💙 pic.twitter.com/NnJmqrZfeq— Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) February 16, 2020

Los tucumanos viajaron a Colombia en un vuelo chárter con más de un centenar de pasajeros.Junto con la delegación oficial que componen más de 40 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y auxiliares, se trasladaron periodistas y simpatizantes. En cuanto a esto, el vicepresidente Enrique Salvatierra, explicó: “Necesitábamos un avión grande, y por eso decidimos llenarlo con más personas”.

Así llegó Independiente de Medellín

Independiente de Medellín viene de pasar clasificar tranquilamente a esta instancia. El conjunto colombiano venció en la fase anterior a Deportivo Táchira por un globlal de 4 a 2. A pesar de este rendimiento, hay un factor que puede llegar a beneficiar a los tucumanos. El plantel del DIM se enfrentará el domingo próximo contra Atlético Nacional, y por eso es probable que cuide algunos jugadores.

Formaciones

Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Yulián Gómez, Andrés Cadavid, Jesús Murillo y Luis Mena; Larry Angulo, Adrián Arregui, Andrés Ricaurte y Javier Reina; Maicol BalantaÂ’ y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Ortíz, Marcelo Ortíz, Dylan Gissi y Gabriel Risso Patrón o José Luis Fernández; Guilllermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Lucas Melano o Leonardo Heredia; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Anastasio Giradot (Medellín). Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

Hora: 21.30. TV: Fox Sports.

