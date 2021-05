Coronavirus en Argentina: se suspendió el fútbol en todas sus categorías

A raíz del aumento de casos de coronavirus en Argentina y las nuevas disposiciones del Gobierno, se suspendió el fútbol en todas sus categorías. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la prohibición del deporte hasta el próximo 30 de mayo. Esta decisión alteró el calendario de la Copa de la Liga Profesional que tenía previsto celebrar este fin de semana las semifinales.

“La Asociación del Fútbol Argentino comunica a la opinión pública que, a fin de acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el presidente Alberto Fernández en el día jueves; tendientes a combatir la segunda ola de la pandemia Covid-19; ha decidido suspender la programación de partidos en todas las competencias locales que organiza desde las 20 horas del día viernes hasta el domingo 30 de mayo de 2021 inclusive”, informó AFA.

El comunicado adhiriéndose a las medidas para combatir el coronavirus en Argentina agrega: “Esta Asociación viene trabajando con las autoridades nacionales; provinciales y municipales desde el 20 de marzo del 2020 en la elaboración de protocolos sanitarios destinados al cuidado de la familia del fútbol y la sociedad. Respetando todas y cada una de las decisiones tomadas por nuestros mandatarios y por los expertos epidemiológicos”.

Por otro lado, la medida fue tomada de distinta manera por los clubes afectados en la definición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. “Nos venía mejor jugar este fin de semana, pero no se puede poner el deporte por delante de la salud”, expresó el presidente de Racing, Víctor Blanco. Mientras tanto, el titular de Colón, José Vignatti, dijo: “Lo tendrían que haber suspendido antes, ahora ya no. No se puede suspender todo a horas de subir al avión”.

¿Qué pasa con las copas internacionales?

En el comunicado de AFA, se expresó el compromiso de trabajar en conjunto con los Gobiernos de San Juan; Santiago del Estero y las autoridades de la LPF para reprogramar las semifinales. Hasta el momento no hay fecha, todo dependerá de cómo evolucione la situación del coronavirus en Argentina. Con respecto a la Libertadores y Sudamericana, la Conmebol no modificará su programación, por lo que los equipos deberán jugar igualmente.