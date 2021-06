Carlos Tevez dejó de ser jugador de Boca

La jornada de este viernes es muy triste para la hinchada xeneize. Esto se debe a que en la tarde, mediante una conferencia de prensa, Carlos Tevez anunció que dejó de ser jugador de Boca. El ídolo del club dio sus explicaciones, y admitió que no se sentía bien mentalmente. Además, aclaró que antes de tomar la decisión habló una hora con Juan Román Riquelme.

El Intransigente informó que en cuanto a la charla con Riquelme, Tevez explicó: “Es un tema mío y de mi familia. Román lo entendió. Hablamos una hora y eso queda entre Román y yo. Entendió todo desde un principio. Mi carrera en Argentina está terminada. El único club que jugaría en argentina es en Boca, ninguno más”. Dejando en claro que si continúa su carrera profesional algunas temporadas más no será en el país.

Respecto ha dicho tema, una de las consultas que se le hizo fue justamente sobre la posibilidad de que emigre en las próximas semanas a la MLS. “Hago un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir. No sé qué decirte ahora. Acá no voy a jugar más, pero no sé qué voy a hacer de mi vida. Quiero descansar y estar con mi familia”. Finalmente, cerró con las siguientes palabras. “La camiseta, su gente, el pueblo de Boca es lo más lindo que hay. Agradecerles a ellos porque sin ellos nada es igual. Se extraña muchísimo”.

Su mensaje en Twitter

Una vez finalizada la conferencia de prensa, Carlos Tevez compartió el siguiente mensaje en Twitter. “Pueblo Xeneize, no tengo palabras para agradecer tanto cariño, no sé si lo merezca, pero lo que si se es que mi sangre no en roja, mi sangre siempre va a hacer azul y amarilla. Hasta pronto”. Lo que devino en miles de mensajes en redes como muestras de apoyo y cariño hacia el jugador.

A partir del hecho, los fanáticos consideran que la salida de Tevez representa el comienzo de la renovación en el plantel de Miguel Ángel Russo. En principio, son varios los jugadores nuevos que podrían arribar al club, pero como el mercado de pases acaba de comenzar aun ningún fichaje ha sido anunciado. La pretemporada comenzará el viernes 18 de junio, y para ese entonces es posible que haya múltiples novedades al respecto.